https://ria.ru/20250316/prestupleniya-2005259392.html
В России за 2024 год выявили 65 тысяч экономических преступлений
В России за 2024 год выявили 65 тысяч экономических преступлений - РИА Новости, 16.03.2025
В России за 2024 год выявили 65 тысяч экономических преступлений
Свыше 65 тысяч экономических преступлений было выявлено правоохранителями за 2024 год, более 46 тысяч из них тяжкие и особо тяжкие, сообщили в МВД РФ. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T00:55:00+03:00
2025-03-16T00:55:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Свыше 65 тысяч экономических преступлений было выявлено правоохранителями за 2024 год, более 46 тысяч из них тяжкие и особо тяжкие, сообщили в МВД РФ. Ведомство опубликовало поздравление в честь Дня подразделений экономической безопасности МВД России, который отмечается 16 марта. Подчеркивается, что полицейские, работающие в данной направленности защищают бюджетные средства, декриминализируют стратегические, социально ориентированные отрасли экономики, борются с организованной преступностью и коррупцией. "За 2024 год подразделениями ЭБиПК выявлено свыше 65 тысяч преступлений экономической направленности, более 46 тысяч из которых тяжкие и особо тяжкие. Кроме того, выявлено свыше 18 тысяч преступлений коррупционной направленности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что благодаря своевременно принимаемым мерам был наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег, ценностей на сумму свыше 242 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250220/zalog-2000598361.html
https://ria.ru/20241208/bastrykin-1987956496.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, происшествия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Происшествия
В России за 2024 год выявили 65 тысяч экономических преступлений
МВД: за 2024 год выявлено свыше 65 тысяч экономических преступлений
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Свыше 65 тысяч экономических преступлений было выявлено правоохранителями за 2024 год, более 46 тысяч из них тяжкие и особо тяжкие, сообщили в МВД РФ.
Ведомство опубликовало поздравление в честь Дня подразделений экономической безопасности МВД России, который отмечается 16 марта. Подчеркивается, что полицейские, работающие в данной направленности защищают бюджетные средства, декриминализируют стратегические, социально ориентированные отрасли экономики, борются с организованной преступностью и коррупцией.
"За 2024 год подразделениями ЭБиПК выявлено свыше 65 тысяч преступлений экономической направленности, более 46 тысяч из которых тяжкие и особо тяжкие. Кроме того, выявлено свыше 18 тысяч преступлений коррупционной направленности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что благодаря своевременно принимаемым мерам был наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег, ценностей на сумму свыше 242 миллиардов рублей.