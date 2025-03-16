Рейтинг@Mail.ru
В России за 2024 год выявили 65 тысяч экономических преступлений - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:55 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/prestupleniya-2005259392.html
В России за 2024 год выявили 65 тысяч экономических преступлений
В России за 2024 год выявили 65 тысяч экономических преступлений - РИА Новости, 16.03.2025
В России за 2024 год выявили 65 тысяч экономических преступлений
Свыше 65 тысяч экономических преступлений было выявлено правоохранителями за 2024 год, более 46 тысяч из них тяжкие и особо тяжкие, сообщили в МВД РФ. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T00:55:00+03:00
2025-03-16T00:55:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/55/1501595508_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_3fe5d3c44318ccf206f219b028d0d9c7.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Свыше 65 тысяч экономических преступлений было выявлено правоохранителями за 2024 год, более 46 тысяч из них тяжкие и особо тяжкие, сообщили в МВД РФ. Ведомство опубликовало поздравление в честь Дня подразделений экономической безопасности МВД России, который отмечается 16 марта. Подчеркивается, что полицейские, работающие в данной направленности защищают бюджетные средства, декриминализируют стратегические, социально ориентированные отрасли экономики, борются с организованной преступностью и коррупцией. "За 2024 год подразделениями ЭБиПК выявлено свыше 65 тысяч преступлений экономической направленности, более 46 тысяч из которых тяжкие и особо тяжкие. Кроме того, выявлено свыше 18 тысяч преступлений коррупционной направленности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что благодаря своевременно принимаемым мерам был наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег, ценностей на сумму свыше 242 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250220/zalog-2000598361.html
https://ria.ru/20241208/bastrykin-1987956496.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/55/1501595508_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_b891ead330ff730ac67d160df8c4f9da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, происшествия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Происшествия
В России за 2024 год выявили 65 тысяч экономических преступлений

МВД: за 2024 год выявлено свыше 65 тысяч экономических преступлений

© РИА Новости / Валерий МельниковСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Сотрудники полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Свыше 65 тысяч экономических преступлений было выявлено правоохранителями за 2024 год, более 46 тысяч из них тяжкие и особо тяжкие, сообщили в МВД РФ.
Ведомство опубликовало поздравление в честь Дня подразделений экономической безопасности МВД России, который отмечается 16 марта. Подчеркивается, что полицейские, работающие в данной направленности защищают бюджетные средства, декриминализируют стратегические, социально ориентированные отрасли экономики, борются с организованной преступностью и коррупцией.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Минюст предложил ввести залог для обвиняемых в экономических преступлениях
20 февраля, 16:44
"За 2024 год подразделениями ЭБиПК выявлено свыше 65 тысяч преступлений экономической направленности, более 46 тысяч из которых тяжкие и особо тяжкие. Кроме того, выявлено свыше 18 тысяч преступлений коррупционной направленности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что благодаря своевременно принимаемым мерам был наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег, ценностей на сумму свыше 242 миллиардов рублей.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Ущерб от коррупции в России в 2024 году составил 14,2 миллиарда рублей
8 декабря 2024, 04:33
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала