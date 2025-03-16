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В Ессентуках загорелось здание на площади 800 квадратов - РИА Новости, 16.03.2025
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16:31 16.03.2025 (обновлено: 16:48 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/pozhar-2005343998.html
В Ессентуках загорелось здание на площади 800 квадратов
В Ессентуках загорелось здание на площади 800 квадратов - РИА Новости, 16.03.2025
В Ессентуках загорелось здание на площади 800 квадратов
Неэксплуатируемое здание в Ессентуках горит на площади 800 квадратных метров, есть угроза продуктовым складам, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T16:31:00+03:00
2025-03-16T16:48:00+03:00
происшествия
ессентуки
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Неэксплуатируемое здание в Ессентуках горит на площади 800 квадратных метров, есть угроза продуктовым складам, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.Ранее ведомство сообщало, что горит неэксплуатируемое здание на улице Карла Маркса, предварительная площадь пожара составляла 150 квадратных метров."Площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров, ликвидация пожара продолжается", - говорится в сообщении ведомства.ГУ МЧС отметило, что на месте работают 43 специалиста и 13 единиц техники.
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происшествия, ессентуки, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ессентуки, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ессентуках загорелось здание на площади 800 квадратов

Неэксплуатируемое здание загорелось в Ессентуках на площади 800 квадратов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Неэксплуатируемое здание в Ессентуках горит на площади 800 квадратных метров, есть угроза продуктовым складам, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Ранее ведомство сообщало, что горит неэксплуатируемое здание на улице Карла Маркса, предварительная площадь пожара составляла 150 квадратных метров.
«
"Площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров, ликвидация пожара продолжается", - говорится в сообщении ведомства.
ГУ МЧС отметило, что на месте работают 43 специалиста и 13 единиц техники.
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ПроисшествияЕссентукиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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