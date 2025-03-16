https://ria.ru/20250316/pozhar-2005343998.html

В Ессентуках загорелось здание на площади 800 квадратов

В Ессентуках загорелось здание на площади 800 квадратов - РИА Новости, 16.03.2025

В Ессентуках загорелось здание на площади 800 квадратов

Неэксплуатируемое здание в Ессентуках горит на площади 800 квадратных метров, есть угроза продуктовым складам, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T16:31:00+03:00

2025-03-16T16:31:00+03:00

2025-03-16T16:48:00+03:00

происшествия

ессентуки

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Неэксплуатируемое здание в Ессентуках горит на площади 800 квадратных метров, есть угроза продуктовым складам, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.Ранее ведомство сообщало, что горит неэксплуатируемое здание на улице Карла Маркса, предварительная площадь пожара составляла 150 квадратных метров."Площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров, ликвидация пожара продолжается", - говорится в сообщении ведомства.ГУ МЧС отметило, что на месте работают 43 специалиста и 13 единиц техники.

https://ria.ru/20250316/pozhar-2005328952.html

ессентуки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ессентуки, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)