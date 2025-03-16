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Сербия отправила помощь пострадавшим при пожаре в Северной Македонии - РИА Новости, 16.03.2025
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15:57 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/pozhar-2005339790.html
Сербия отправила помощь пострадавшим при пожаре в Северной Македонии
Сербия отправила помощь пострадавшим при пожаре в Северной Македонии - РИА Новости, 16.03.2025
Сербия отправила помощь пострадавшим при пожаре в Северной Македонии
Минобороны Сербии отправило 14 военных врачей и пять санитарных машин в помощь пострадавшим от пожара на дискотеке в Северной Македонии, сообщило оборонное... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T15:57:00+03:00
2025-03-16T15:57:00+03:00
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БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. Минобороны Сербии отправило 14 военных врачей и пять санитарных машин в помощь пострадавшим от пожара на дискотеке в Северной Македонии, сообщило оборонное ведомство. Пожар на дискотеке "Пулс" (Пульс) в городе Кочани произошел около 3.00 (5.00 мск), предположительно из-за использования пиротехнических средств во время концерта группы ДНК, на котором присутствовали около 1,5 тысяч человек. По последним данным МВД Северной Македонии, число погибших в результате пожара на дискотеке составило 59, пострадали 155 человек. Минздрав республики уточнил, что 18 пациентов в критическом состоянии, среди них дети. "По приказу президента республики и верховного главнокомандующего Александра Вучича, МО и армия Сербии срочно отправили 14 врачей и пять санитарных машин для оказания помощи пострадавшим при несчастии сегодня ночь в Кочани. Часть пострадавших граждан Северной Македонии будет принята в военной больнице города Ниш, те, чье состояние здоровье требует более сложного лечения, будут доставлены в Военно-медицинскую академию в Белграде", - говорится в сообщении оборонного ведомства, северомакедонским властям также предложена логистическая поддержка сербского минобороны. В воскресенье президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с главой Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой предложил сербские вертолеты и бригады врачей в помощь соседям после пожара на дискотеке. Он также сообщил, что 18 марта будет объявлено днем траура в Сербии. Черногорский премьер Милойко Спайич также заявил, что Черногория провозгласит 17 марта днем траура по жертвам пожара на дискотеке в Северной Македонии. Глава МВД Северной Македонии Панче Тошковски ранее сказал на брифинге, что ведется следствие, предписано задержание четырех человек в связи с организацией мероприятия, также опрошены члены выступавшей на дискотеке группы. Директор больницы города Кочани доктор Кристина Серафимова сообщила журналистам на брифинге, что возраст погибших от 14 до 27 лет. На место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают граждане. Родители в соцсетях публикуют фотографии детей, ищут их по больницам.
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в мире, северная македония, сербия, черногория, александр вучич
В мире, Северная Македония, Сербия, Черногория, Александр Вучич
Сербия отправила помощь пострадавшим при пожаре в Северной Македонии

Сербия отправила 14 врачей в помощь пострадавшим от пожара в Северной Македонии

© AP Photo / Boris GrdanoskiПолицейские перекрывают дорогу возле ночного клуба после крупного пожара в городе Кочани, Северная Македония
Полицейские перекрывают дорогу возле ночного клуба после крупного пожара в городе Кочани, Северная Македония - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Boris Grdanoski
Полицейские перекрывают дорогу возле ночного клуба после крупного пожара в городе Кочани, Северная Македония
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БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. Минобороны Сербии отправило 14 военных врачей и пять санитарных машин в помощь пострадавшим от пожара на дискотеке в Северной Македонии, сообщило оборонное ведомство.
Пожар на дискотеке "Пулс" (Пульс) в городе Кочани произошел около 3.00 (5.00 мск), предположительно из-за использования пиротехнических средств во время концерта группы ДНК, на котором присутствовали около 1,5 тысяч человек. По последним данным МВД Северной Македонии, число погибших в результате пожара на дискотеке составило 59, пострадали 155 человек. Минздрав республики уточнил, что 18 пациентов в критическом состоянии, среди них дети.
© СоцсетиПожар в ночном клубе в македонском городе Кочани
Пожар в ночном клубе в македонском городе Кочани - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Соцсети
Пожар в ночном клубе в македонском городе Кочани
"По приказу президента республики и верховного главнокомандующего Александра Вучича, МО и армия Сербии срочно отправили 14 врачей и пять санитарных машин для оказания помощи пострадавшим при несчастии сегодня ночь в Кочани. Часть пострадавших граждан Северной Македонии будет принята в военной больнице города Ниш, те, чье состояние здоровье требует более сложного лечения, будут доставлены в Военно-медицинскую академию в Белграде", - говорится в сообщении оборонного ведомства, северомакедонским властям также предложена логистическая поддержка сербского минобороны.
В воскресенье президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с главой Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой предложил сербские вертолеты и бригады врачей в помощь соседям после пожара на дискотеке. Он также сообщил, что 18 марта будет объявлено днем траура в Сербии.
© Кадр видео из соцсетейМесто пожара в ночном клубе в македонском городе Кочани
Место пожара в ночном клубе в македонском городе Кочани - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Место пожара в ночном клубе в македонском городе Кочани
Черногорский премьер Милойко Спайич также заявил, что Черногория провозгласит 17 марта днем траура по жертвам пожара на дискотеке в Северной Македонии.
Глава МВД Северной Македонии Панче Тошковски ранее сказал на брифинге, что ведется следствие, предписано задержание четырех человек в связи с организацией мероприятия, также опрошены члены выступавшей на дискотеке группы.
Директор больницы города Кочани доктор Кристина Серафимова сообщила журналистам на брифинге, что возраст погибших от 14 до 27 лет.
На место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают граждане. Родители в соцсетях публикуют фотографии детей, ищут их по больницам.
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