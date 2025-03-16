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Сербия отправила помощь пострадавшим при пожаре в Северной Македонии

Сербия отправила помощь пострадавшим при пожаре в Северной Македонии - РИА Новости, 16.03.2025

Сербия отправила помощь пострадавшим при пожаре в Северной Македонии

Минобороны Сербии отправило 14 военных врачей и пять санитарных машин в помощь пострадавшим от пожара на дискотеке в Северной Македонии, сообщило оборонное... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T15:57:00+03:00

2025-03-16T15:57:00+03:00

2025-03-16T15:57:00+03:00

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БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. Минобороны Сербии отправило 14 военных врачей и пять санитарных машин в помощь пострадавшим от пожара на дискотеке в Северной Македонии, сообщило оборонное ведомство. Пожар на дискотеке "Пулс" (Пульс) в городе Кочани произошел около 3.00 (5.00 мск), предположительно из-за использования пиротехнических средств во время концерта группы ДНК, на котором присутствовали около 1,5 тысяч человек. По последним данным МВД Северной Македонии, число погибших в результате пожара на дискотеке составило 59, пострадали 155 человек. Минздрав республики уточнил, что 18 пациентов в критическом состоянии, среди них дети. "По приказу президента республики и верховного главнокомандующего Александра Вучича, МО и армия Сербии срочно отправили 14 врачей и пять санитарных машин для оказания помощи пострадавшим при несчастии сегодня ночь в Кочани. Часть пострадавших граждан Северной Македонии будет принята в военной больнице города Ниш, те, чье состояние здоровье требует более сложного лечения, будут доставлены в Военно-медицинскую академию в Белграде", - говорится в сообщении оборонного ведомства, северомакедонским властям также предложена логистическая поддержка сербского минобороны. В воскресенье президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с главой Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой предложил сербские вертолеты и бригады врачей в помощь соседям после пожара на дискотеке. Он также сообщил, что 18 марта будет объявлено днем траура в Сербии. Черногорский премьер Милойко Спайич также заявил, что Черногория провозгласит 17 марта днем траура по жертвам пожара на дискотеке в Северной Македонии. Глава МВД Северной Македонии Панче Тошковски ранее сказал на брифинге, что ведется следствие, предписано задержание четырех человек в связи с организацией мероприятия, также опрошены члены выступавшей на дискотеке группы. Директор больницы города Кочани доктор Кристина Серафимова сообщила журналистам на брифинге, что возраст погибших от 14 до 27 лет. На место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают граждане. Родители в соцсетях публикуют фотографии детей, ищут их по больницам.

https://ria.ru/20231001/irak-1899756660.html

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в мире, северная македония, сербия, черногория, александр вучич