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Число погибших при пожаре на дискотеке в Северной Македонии возросло до 59
Число погибших при пожаре на дискотеке в Северной Македонии возросло до 59 - РИА Новости, 16.03.2025
Число погибших при пожаре на дискотеке в Северной Македонии возросло до 59
Число погибших при пожаре на дискотеке в городе Кочани выросло до 59, заявил глава МВД Северной Македонии Панче Тошковски. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T14:37:00+03:00
2025-03-16T14:37:00+03:00
2025-03-16T15:39:00+03:00
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БЕЛГРАД, 16 мар — РИА Новости. Число погибших при пожаре на дискотеке в городе Кочани выросло до 59, заявил глава МВД Северной Македонии Панче Тошковски."По информации до 11:30 (13:30 мск), погибли всего 59 человек, из них 35 идентифицированы, из которых 31 житель города Кочани, четыре из Штипа. Число пострадавших, по информации до 12:00 (14:00 мск), составляет 155 человек", — сказал он на брифинге.Тошковски также сообщил о начале следствия и планах задержать четырех человек, связанных с организацией мероприятия. Директор больницы города Кочани доктор Кристина Серафимова уточнила, что возраст погибших от 14 до 27 лет.По данным Минздрава Северной Македонии, 18 пострадавших — в критическом состоянии, среди них есть дети.Возгорание на дискотеке "Пулс" (Пульс) произошло около 03:00 (05:00 мск), предположительно, из-за использования пиротехнических средств во время концерта македонской группы DNK. Всего на мероприятии присутствовали полторы тысячи человек.На место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают местные жители.
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северная македония, в мире
Северная Македония, В мире
Число погибших при пожаре на дискотеке в Северной Македонии возросло до 59
МВД Македонии сообщило о 59 погибших при пожаре на дискотеке
БЕЛГРАД, 16 мар — РИА Новости. Число погибших при пожаре на дискотеке в городе Кочани выросло до 59, заявил глава МВД Северной Македонии Панче Тошковски.
"По информации до 11:30 (13:30 мск), погибли всего 59 человек, из них 35 идентифицированы, из которых 31 житель города Кочани, четыре из Штипа. Число пострадавших, по информации до 12:00 (14:00 мск), составляет 155 человек", — сказал он на брифинге.
Тошковски также сообщил о начале следствия и планах задержать четырех человек, связанных с организацией мероприятия. Директор больницы города Кочани доктор Кристина Серафимова уточнила, что возраст погибших от 14 до 27 лет.
По данным Минздрава Северной Македонии
, 18 пострадавших — в критическом состоянии, среди них есть дети.
Возгорание на дискотеке "Пулс" (Пульс) произошло около 03:00 (05:00 мск), предположительно, из-за использования пиротехнических средств во время концерта македонской группы DNK. Всего на мероприятии присутствовали полторы тысячи человек.
На место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают местные жители.