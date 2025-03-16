https://ria.ru/20250316/pozhar-2005316794.html

В Майкопе загорелся ангар с автомобилями

В Майкопе загорелся ангар с автомобилями - РИА Новости, 16.03.2025

В Майкопе загорелся ангар с автомобилями

Ангар с двумя автомобилями внутри загорелся в Майкопе на улице Промышленной, площадь пожара 500 квадратных метров, люди не пострадали, сообщает ГУ МЧС России по РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T13:42:00+03:00

2025-03-16T13:42:00+03:00

2025-03-16T13:46:00+03:00

происшествия

майкоп

россия

республика адыгея

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005317309_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_faf6f3f84a97a2954b1e3c5f2596a0f2.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ангар с двумя автомобилями внутри загорелся в Майкопе на улице Промышленной, площадь пожара 500 квадратных метров, люди не пострадали, сообщает ГУ МЧС России по Республике Адыгея. "На улице Промышленной произошло возгорание ангара. Незамедлительно на место происшествия направлены силы и средства Майкопского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение ангара с двумя автомобилями внутри. Площадь пожара 500 квадратных метров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что погибших и травмированных нет. Позднее в ГУ МЧС по региону добавили, что пожар был локализован.

https://ria.ru/20250316/pozhar-2005309431.html

майкоп

россия

республика адыгея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, майкоп, россия, республика адыгея, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)