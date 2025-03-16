Рейтинг@Mail.ru
В Майкопе загорелся ангар с автомобилями - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 16.03.2025 (обновлено: 13:46 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/pozhar-2005316794.html
В Майкопе загорелся ангар с автомобилями
В Майкопе загорелся ангар с автомобилями - РИА Новости, 16.03.2025
В Майкопе загорелся ангар с автомобилями
Ангар с двумя автомобилями внутри загорелся в Майкопе на улице Промышленной, площадь пожара 500 квадратных метров, люди не пострадали, сообщает ГУ МЧС России по РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T13:42:00+03:00
2025-03-16T13:46:00+03:00
происшествия
майкоп
россия
республика адыгея
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005317309_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_faf6f3f84a97a2954b1e3c5f2596a0f2.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ангар с двумя автомобилями внутри загорелся в Майкопе на улице Промышленной, площадь пожара 500 квадратных метров, люди не пострадали, сообщает ГУ МЧС России по Республике Адыгея. "На улице Промышленной произошло возгорание ангара. Незамедлительно на место происшествия направлены силы и средства Майкопского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение ангара с двумя автомобилями внутри. Площадь пожара 500 квадратных метров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что погибших и травмированных нет. Позднее в ГУ МЧС по региону добавили, что пожар был локализован.
https://ria.ru/20250316/pozhar-2005309431.html
майкоп
россия
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005317309_0:33:1122:875_1920x0_80_0_0_9d7d79b73255c99fdd73e4d8934be77b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, майкоп, россия, республика адыгея, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Майкоп, Россия, Республика Адыгея, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Майкопе загорелся ангар с автомобилями

МЧС: в Майкопе загорелся ангар на площади 500 квадратов с 2 автомобилями внутри

© Фото : МЧС Республики Адыгея/TelegramЛиквидация пожара в ангаре с автомобилями в Майкопе
Ликвидация пожара в ангаре с автомобилями в Майкопе - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Фото : МЧС Республики Адыгея/Telegram
Ликвидация пожара в ангаре с автомобилями в Майкопе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ангар с двумя автомобилями внутри загорелся в Майкопе на улице Промышленной, площадь пожара 500 квадратных метров, люди не пострадали, сообщает ГУ МЧС России по Республике Адыгея.
"На улице Промышленной произошло возгорание ангара. Незамедлительно на место происшествия направлены силы и средства Майкопского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение ангара с двумя автомобилями внутри. Площадь пожара 500 квадратных метров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что погибших и травмированных нет.
Позднее в ГУ МЧС по региону добавили, что пожар был локализован.
Ликвидация пожара в национальном парке в Сочи - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
В Сочи потушили пожар в национальном парке
Вчера, 12:49
 
ПроисшествияМайкопРоссияРеспублика АдыгеяМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала