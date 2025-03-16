https://ria.ru/20250316/pozhar-2005316794.html
В Майкопе загорелся ангар с автомобилями
В Майкопе загорелся ангар с автомобилями - РИА Новости, 16.03.2025
В Майкопе загорелся ангар с автомобилями
Ангар с двумя автомобилями внутри загорелся в Майкопе на улице Промышленной, площадь пожара 500 квадратных метров, люди не пострадали, сообщает ГУ МЧС России по РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T13:42:00+03:00
2025-03-16T13:42:00+03:00
2025-03-16T13:46:00+03:00
происшествия
майкоп
россия
республика адыгея
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ангар с двумя автомобилями внутри загорелся в Майкопе на улице Промышленной, площадь пожара 500 квадратных метров, люди не пострадали, сообщает ГУ МЧС России по Республике Адыгея. "На улице Промышленной произошло возгорание ангара. Незамедлительно на место происшествия направлены силы и средства Майкопского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение ангара с двумя автомобилями внутри. Площадь пожара 500 квадратных метров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что погибших и травмированных нет. Позднее в ГУ МЧС по региону добавили, что пожар был локализован.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, майкоп, россия, республика адыгея, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Майкоп, Россия, Республика Адыгея, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Майкопе загорелся ангар с автомобилями
МЧС: в Майкопе загорелся ангар на площади 500 квадратов с 2 автомобилями внутри