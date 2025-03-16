https://ria.ru/20250316/pozhar-2005309431.html

В Сочи потушили пожар в национальном парке

В Сочи потушили пожар в национальном парке - РИА Новости, 16.03.2025

В Сочи потушили пожар в национальном парке

Спасатели потушили сухую растительность в горах в Хостинском районе Сочи, где площадь пожара достигала 18 гектар, сообщает администрация города. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T12:49:00+03:00

2025-03-16T12:49:00+03:00

2025-03-16T12:52:00+03:00

происшествия

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-32

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КРАСНОДАР, 16 мар - РИА Новости. Спасатели потушили сухую растительность в горах в Хостинском районе Сочи, где площадь пожара достигала 18 гектар, сообщает администрация города. В субботы власти заявили о возгорании в лесном массиве на горе Кума вблизи села Ореховка в Хостинском районе Сочи на площади около гектара. Как уточнили журналистам в краевом главке МЧС, пожар тушат с привлечением вертолёта Ка-32 на территории Сочинского нацпарка. "Возгорание лесной подстилки на склоне горы Кума в Хостинском районе Сочи ликвидировано", - говорится в сообщении. Отмечается, что площадь пожара достигла 18 гектаров. Пострадавших нет.

https://ria.ru/20250315/sochi-2005172675.html

сочи

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32