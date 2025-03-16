https://ria.ru/20250316/pozhar-2005309431.html
В Сочи потушили пожар в национальном парке
В Сочи потушили пожар в национальном парке - РИА Новости, 16.03.2025
В Сочи потушили пожар в национальном парке
Спасатели потушили сухую растительность в горах в Хостинском районе Сочи, где площадь пожара достигала 18 гектар, сообщает администрация города. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T12:49:00+03:00
2025-03-16T12:49:00+03:00
2025-03-16T12:52:00+03:00
происшествия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
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КРАСНОДАР, 16 мар - РИА Новости. Спасатели потушили сухую растительность в горах в Хостинском районе Сочи, где площадь пожара достигала 18 гектар, сообщает администрация города. В субботы власти заявили о возгорании в лесном массиве на горе Кума вблизи села Ореховка в Хостинском районе Сочи на площади около гектара. Как уточнили журналистам в краевом главке МЧС, пожар тушат с привлечением вертолёта Ка-32 на территории Сочинского нацпарка. "Возгорание лесной подстилки на склоне горы Кума в Хостинском районе Сочи ликвидировано", - говорится в сообщении. Отмечается, что площадь пожара достигла 18 гектаров. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20250315/sochi-2005172675.html
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32
Происшествия, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32
В Сочи потушили пожар в национальном парке
В Хостинском районе Сочи потушили лесной пожар на площади 18 гектаров