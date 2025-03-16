https://ria.ru/20250316/pozhar-2005305522.html

В Ижевске загорелась ферма по выращиванию сверчков и тараканов

В Ижевске загорелась ферма по выращиванию сверчков и тараканов - РИА Новости, 16.03.2025

В Ижевске загорелась ферма по выращиванию сверчков и тараканов

В Ижевске загорелась ферма по выращиванию сверчков и тараканов, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T12:12:00+03:00

2025-03-16T12:12:00+03:00

2025-03-16T13:49:00+03:00

происшествия

ижевск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

удмуртская республика (удмуртия)

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Ижевске загорелась ферма по выращиванию сверчков и тараканов, сообщило МЧС в Telegram-канале."Три миллиона насекомых чуть не сгорели на пожаре в Ижевске. На улице Живсовхозная загорелось двухэтажное офисно-производственное здание. В одном помещении находилась ферма по выращиванию тараканов и сверчков. Никто не пострадал", — говорится в публикации. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в электрощитовой. Пламя на 300 квадратных метрах потушили 37 сотрудников и 11 единиц техники.

https://ria.ru/20250222/stavropole-2001004274.html

ижевск

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ижевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия)