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В Калининградской области загорелся чердак в производственном здании - РИА Новости, 16.03.2025
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10:45 16.03.2025 (обновлено: 10:51 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/pozhar-2005292694.html
В Калининградской области загорелся чердак в производственном здании
В Калининградской области загорелся чердак в производственном здании - РИА Новости, 16.03.2025
В Калининградской области загорелся чердак в производственном здании
Чердак загорелся в производственном здании в поселке Янтарный в Калининградской области, пожар локализован на площади в 1 тысячу квадратных метров,... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T10:45:00+03:00
2025-03-16T10:51:00+03:00
происшествия
янтарный
калининградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Чердак загорелся в производственном здании в поселке Янтарный в Калининградской области, пожар локализован на площади в 1 тысячу квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщает МЧС России. "В Калининградской области сотрудники МЧС России локализовали пожар. В поселке Янтарный загорелся чердак в производственном здании на 1 000 квадратах. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что на месте работают порядка 50 специалистов и 10 единиц техники.
https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html
янтарный
калининградская область
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происшествия, янтарный, калининградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Янтарный, Калининградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калининградской области загорелся чердак в производственном здании

В Янтарном горит чердак в производственном здании на площади тысяча квадратов

© МЧС России/TelegramТушение пожара в Калининградской области
Тушение пожара в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара в Калининградской области
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Чердак загорелся в производственном здании в поселке Янтарный в Калининградской области, пожар локализован на площади в 1 тысячу квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщает МЧС России.
Калининградской области сотрудники МЧС России локализовали пожар. В поселке Янтарный загорелся чердак в производственном здании на 1 000 квадратах. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что на месте работают порядка 50 специалистов и 10 единиц техники.
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ПроисшествияЯнтарныйКалининградская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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