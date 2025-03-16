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В Калининградской области загорелся чердак в производственном здании
В Калининградской области загорелся чердак в производственном здании - РИА Новости, 16.03.2025
В Калининградской области загорелся чердак в производственном здании
Чердак загорелся в производственном здании в поселке Янтарный в Калининградской области, пожар локализован на площади в 1 тысячу квадратных метров,... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T10:45:00+03:00
2025-03-16T10:45:00+03:00
2025-03-16T10:51:00+03:00
происшествия
янтарный
калининградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Чердак загорелся в производственном здании в поселке Янтарный в Калининградской области, пожар локализован на площади в 1 тысячу квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщает МЧС России. "В Калининградской области сотрудники МЧС России локализовали пожар. В поселке Янтарный загорелся чердак в производственном здании на 1 000 квадратах. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что на месте работают порядка 50 специалистов и 10 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, янтарный, калининградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Янтарный, Калининградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калининградской области загорелся чердак в производственном здании
В Янтарном горит чердак в производственном здании на площади тысяча квадратов