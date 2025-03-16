https://ria.ru/20250316/pozhar-2005292694.html

В Калининградской области загорелся чердак в производственном здании

В Калининградской области загорелся чердак в производственном здании - РИА Новости, 16.03.2025

В Калининградской области загорелся чердак в производственном здании

Чердак загорелся в производственном здании в поселке Янтарный в Калининградской области, пожар локализован на площади в 1 тысячу квадратных метров,... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T10:45:00+03:00

2025-03-16T10:45:00+03:00

2025-03-16T10:51:00+03:00

происшествия

янтарный

калининградская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Чердак загорелся в производственном здании в поселке Янтарный в Калининградской области, пожар локализован на площади в 1 тысячу квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщает МЧС России. "В Калининградской области сотрудники МЧС России локализовали пожар. В поселке Янтарный загорелся чердак в производственном здании на 1 000 квадратах. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что на месте работают порядка 50 специалистов и 10 единиц техники.

https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html

янтарный

калининградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, янтарный, калининградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)