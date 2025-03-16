https://ria.ru/20250316/pozhar-2005279244.html
На Кубани локализовали лесное возгорание
На Кубани локализовали лесное возгорание - РИА Новости, 16.03.2025
На Кубани локализовали лесное возгорание
Лесное возгорание локализовали в населенных пунктах Анастасиевка, Псеушко и Червяков Краснодарского края, сообщает министерство природных ресурсов региона. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T07:48:00+03:00
2025-03-16T07:48:00+03:00
2025-03-16T07:48:00+03:00
происшествия
краснодарский край
сергей бойко
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Лесное возгорание локализовали в населенных пунктах Анастасиевка, Псеушко и Червяков Краснодарского края, сообщает министерство природных ресурсов региона. Ранее в воскресенье глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщал, что природный пожар тушат на участке Георгиевского лесничества на 10 гектарах. "Локализовано лесное возгорание в районе населенного пункта Анастасиевка 16 марта 2025 года в 3.20 на примерной площади 8,1 гектара... Локализовано лесное возгорание в районе населенного пункта Псеушко 16 марта 2025 года в 2.20 на примерной площади 5,1 гектара", - говорится в сообщении. Кроме того, локализовано лесное возгорание в районе населенного пункта Червяков в 2.20 мск на примерной площади 2,3 гектара.
https://ria.ru/20250209/pozhary-1998221871.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, краснодарский край, сергей бойко
Происшествия, Краснодарский край, Сергей Бойко
На Кубани локализовали лесное возгорание
На Кубани локализовали лесное возгорание в трех населенных пунктах