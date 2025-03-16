https://ria.ru/20250316/pozhar-2005279244.html

На Кубани локализовали лесное возгорание

На Кубани локализовали лесное возгорание - РИА Новости, 16.03.2025

На Кубани локализовали лесное возгорание

Лесное возгорание локализовали в населенных пунктах Анастасиевка, Псеушко и Червяков Краснодарского края, сообщает министерство природных ресурсов региона. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T07:48:00+03:00

2025-03-16T07:48:00+03:00

2025-03-16T07:48:00+03:00

происшествия

краснодарский край

сергей бойко

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Лесное возгорание локализовали в населенных пунктах Анастасиевка, Псеушко и Червяков Краснодарского края, сообщает министерство природных ресурсов региона. Ранее в воскресенье глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщал, что природный пожар тушат на участке Георгиевского лесничества на 10 гектарах. "Локализовано лесное возгорание в районе населенного пункта Анастасиевка 16 марта 2025 года в 3.20 на примерной площади 8,1 гектара... Локализовано лесное возгорание в районе населенного пункта Псеушко 16 марта 2025 года в 2.20 на примерной площади 5,1 гектара", - говорится в сообщении. Кроме того, локализовано лесное возгорание в районе населенного пункта Червяков в 2.20 мск на примерной площади 2,3 гектара.

https://ria.ru/20250209/pozhary-1998221871.html

https://ria.ru/20250311/pozhar-2004420182.html

краснодарский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

происшествия, краснодарский край, сергей бойко