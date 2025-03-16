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В Краснодарском крае вспыхнул крупный природный пожар - РИА Новости, 16.03.2025
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01:24 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/pozhar-2005261677.html
В Краснодарском крае вспыхнул крупный природный пожар
В Краснодарском крае вспыхнул крупный природный пожар - РИА Новости, 16.03.2025
В Краснодарском крае вспыхнул крупный природный пожар
Природный пожар тушат на участке Георгиевского лесничества в Краснодарском крае на 10 гектарах, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T01:24:00+03:00
2025-03-16T01:24:00+03:00
сергей бойко
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Природный пожар тушат на участке Георгиевского лесничества в Краснодарском крае на 10 гектарах, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко в своем Telegram-канале. "Один очаг потушен и ещё два ликвидируют на участке Георгиевского лесничества. Общая площадь возгорания 10 гектаров. Идёт тушение лесной подстилки и сухой травы. Распространения огня нет. В ликвидации задействовано 25 человек и семь единиц техники", - написал он. Бойко добавил, что угрозы населенным пунктам нет.
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сергей бойко, краснодарский край, происшествия
Сергей Бойко, Краснодарский край, Происшествия
В Краснодарском крае вспыхнул крупный природный пожар

В Краснодарском крае тушат природный пожар на площади десять гектаров

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТушение пала сухой травы
Тушение пала сухой травы - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Тушение пала сухой травы . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Природный пожар тушат на участке Георгиевского лесничества в Краснодарском крае на 10 гектарах, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко в своем Telegram-канале.
"Один очаг потушен и ещё два ликвидируют на участке Георгиевского лесничества. Общая площадь возгорания 10 гектаров. Идёт тушение лесной подстилки и сухой травы. Распространения огня нет. В ликвидации задействовано 25 человек и семь единиц техники", - написал он.
Бойко добавил, что угрозы населенным пунктам нет.
Пожар - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Приморье потушили крупный природный пожар
11 марта, 22:08
 
Сергей БойкоКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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