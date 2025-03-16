https://ria.ru/20250316/pozhar-2005261677.html

В Краснодарском крае вспыхнул крупный природный пожар

В Краснодарском крае вспыхнул крупный природный пожар - РИА Новости, 16.03.2025

В Краснодарском крае вспыхнул крупный природный пожар

Природный пожар тушат на участке Георгиевского лесничества в Краснодарском крае на 10 гектарах, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T01:24:00+03:00

2025-03-16T01:24:00+03:00

2025-03-16T01:24:00+03:00

сергей бойко

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Природный пожар тушат на участке Георгиевского лесничества в Краснодарском крае на 10 гектарах, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко в своем Telegram-канале. "Один очаг потушен и ещё два ликвидируют на участке Георгиевского лесничества. Общая площадь возгорания 10 гектаров. Идёт тушение лесной подстилки и сухой травы. Распространения огня нет. В ликвидации задействовано 25 человек и семь единиц техники", - написал он. Бойко добавил, что угрозы населенным пунктам нет.

https://ria.ru/20250311/pozhar-2004420182.html

краснодарский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей бойко, краснодарский край, происшествия