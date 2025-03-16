https://ria.ru/20250316/postradavshie-2005323896.html

Число госпитализированных после пожара в Северной Македонии выросло до 152

Число госпитализированных после пожара в Северной Македонии выросло до 152 - РИА Новости, 16.03.2025

Число госпитализированных после пожара в Северной Македонии выросло до 152

В больницы Северной Македонии поступили 152 пострадавших при пожаре на дискотеке, 18 из них - в критическом состоянии, среди них есть дети, заявило министерство РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T14:26:00+03:00

2025-03-16T14:26:00+03:00

2025-03-16T14:44:00+03:00

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БЕЛГРАД, 16 мар — РИА Новости. В больницы Северной Македонии поступили 152 пострадавших при пожаре на дискотеке, 18 из них - в критическом состоянии, среди них есть дети, заявило министерство здравоохранения.Пожар на дискотеке "Пулс" (Пульс) в городе Кочани произошел около 3.00 (5.00 мск), предположительно из-за использования пиротехнических средств во время концерта группы ДНК, на котором присутствовали около 1,5 тысячи человек."В данным момент 152 пациента госпитализированы в разных учреждениях здравоохранения страны, им оказывается необходимая помощь... От общего числа госпитализированных 18 находятся в критическом состоянии, из них трое - в детской хирургии", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава.Директор больницы города Кочани доктор Кристина Серафимова сообщила журналистам на брифинге, что возраст погибших от 14 до 27 лет.На место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают граждане. Родители в соцсетях публикуют фотографии детей, ищут их по больницам.

https://ria.ru/20250216/es-1999695292.html

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