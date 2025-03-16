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Число госпитализированных после пожара в Северной Македонии выросло до 152 - РИА Новости, 16.03.2025
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14:26 16.03.2025 (обновлено: 14:44 16.03.2025)
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Число госпитализированных после пожара в Северной Македонии выросло до 152
Число госпитализированных после пожара в Северной Македонии выросло до 152 - РИА Новости, 16.03.2025
Число госпитализированных после пожара в Северной Македонии выросло до 152
В больницы Северной Македонии поступили 152 пострадавших при пожаре на дискотеке, 18 из них - в критическом состоянии, среди них есть дети, заявило министерство РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T14:26:00+03:00
2025-03-16T14:44:00+03:00
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БЕЛГРАД, 16 мар — РИА Новости. В больницы Северной Македонии поступили 152 пострадавших при пожаре на дискотеке, 18 из них - в критическом состоянии, среди них есть дети, заявило министерство здравоохранения.Пожар на дискотеке "Пулс" (Пульс) в городе Кочани произошел около 3.00 (5.00 мск), предположительно из-за использования пиротехнических средств во время концерта группы ДНК, на котором присутствовали около 1,5 тысячи человек."В данным момент 152 пациента госпитализированы в разных учреждениях здравоохранения страны, им оказывается необходимая помощь... От общего числа госпитализированных 18 находятся в критическом состоянии, из них трое - в детской хирургии", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава.Директор больницы города Кочани доктор Кристина Серафимова сообщила журналистам на брифинге, что возраст погибших от 14 до 27 лет.На место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают граждане. Родители в соцсетях публикуют фотографии детей, ищут их по больницам.
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северная македония, в мире
Северная Македония, В мире
Число госпитализированных после пожара в Северной Македонии выросло до 152

После дискотеки в Северной Македонии госпитализировали 152 человека

© AP Photo / Boris GrdanoskiПолицейские перекрывают дорогу возле ночного клуба после крупного пожара в городе Кочани, Северная Македония
Полицейские перекрывают дорогу возле ночного клуба после крупного пожара в городе Кочани, Северная Македония - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Boris Grdanoski
Полицейские перекрывают дорогу возле ночного клуба после крупного пожара в городе Кочани, Северная Македония
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БЕЛГРАД, 16 мар — РИА Новости. В больницы Северной Македонии поступили 152 пострадавших при пожаре на дискотеке, 18 из них - в критическом состоянии, среди них есть дети, заявило министерство здравоохранения.
Пожар на дискотеке "Пулс" (Пульс) в городе Кочани произошел около 3.00 (5.00 мск), предположительно из-за использования пиротехнических средств во время концерта группы ДНК, на котором присутствовали около 1,5 тысячи человек.
© Кадр видео из соцсетейМесто пожара в ночном клубе в македонском городе Кочани
Место пожара в ночном клубе в македонском городе Кочани - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Место пожара в ночном клубе в македонском городе Кочани
"В данным момент 152 пациента госпитализированы в разных учреждениях здравоохранения страны, им оказывается необходимая помощь... От общего числа госпитализированных 18 находятся в критическом состоянии, из них трое - в детской хирургии", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава.
Директор больницы города Кочани доктор Кристина Серафимова сообщила журналистам на брифинге, что возраст погибших от 14 до 27 лет.
На место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают граждане. Родители в соцсетях публикуют фотографии детей, ищут их по больницам.
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