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Число госпитализированных после пожара в Северной Македонии выросло до 152
Число госпитализированных после пожара в Северной Македонии выросло до 152 - РИА Новости, 16.03.2025
Число госпитализированных после пожара в Северной Македонии выросло до 152
В больницы Северной Македонии поступили 152 пострадавших при пожаре на дискотеке, 18 из них - в критическом состоянии, среди них есть дети, заявило министерство РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T14:26:00+03:00
2025-03-16T14:26:00+03:00
2025-03-16T14:44:00+03:00
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БЕЛГРАД, 16 мар — РИА Новости. В больницы Северной Македонии поступили 152 пострадавших при пожаре на дискотеке, 18 из них - в критическом состоянии, среди них есть дети, заявило министерство здравоохранения.Пожар на дискотеке "Пулс" (Пульс) в городе Кочани произошел около 3.00 (5.00 мск), предположительно из-за использования пиротехнических средств во время концерта группы ДНК, на котором присутствовали около 1,5 тысячи человек."В данным момент 152 пациента госпитализированы в разных учреждениях здравоохранения страны, им оказывается необходимая помощь... От общего числа госпитализированных 18 находятся в критическом состоянии, из них трое - в детской хирургии", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава.Директор больницы города Кочани доктор Кристина Серафимова сообщила журналистам на брифинге, что возраст погибших от 14 до 27 лет.На место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают граждане. Родители в соцсетях публикуют фотографии детей, ищут их по больницам.
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северная македония, в мире
Северная Македония, В мире
Число госпитализированных после пожара в Северной Македонии выросло до 152
После дискотеки в Северной Македонии госпитализировали 152 человека
БЕЛГРАД, 16 мар — РИА Новости. В больницы Северной Македонии поступили 152 пострадавших при пожаре на дискотеке, 18 из них - в критическом состоянии, среди них есть дети, заявило министерство здравоохранения.
Пожар на дискотеке "Пулс" (Пульс) в городе Кочани произошел около 3.00 (5.00 мск), предположительно из-за использования пиротехнических средств во время концерта группы ДНК, на котором присутствовали около 1,5 тысячи человек.
"В данным момент 152 пациента госпитализированы в разных учреждениях здравоохранения страны, им оказывается необходимая помощь... От общего числа госпитализированных 18 находятся в критическом состоянии, из них трое - в детской хирургии", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава.
Директор больницы города Кочани доктор Кристина Серафимова сообщила журналистам на брифинге, что возраст погибших от 14 до 27 лет.
На место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают граждане. Родители в соцсетях публикуют фотографии детей, ищут их по больницам.