США потребуется полвека на постройку 48 ледоколов, сообщил источник
США потребуется до полувека на строительство 48 ледоколов
© U.S. Coast GuardАмериканский ледокол
© U.S. Coast Guard
Американский ледокол. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США потребуется до полувека на строительство 48 ледоколов, сообщил источник РИА Новости в российской судостроительной отрасли.
"Сколько времени у США займет реализация программы строительства 48 ледоколов — сказать трудно. Все зависит от того, какие ресурсы, прежде всего финансовые, будут направлены на этот проект. В любом случае такая программа может занять до 50 лет", — сказал собеседник агентства.
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Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что страна планирует заказать строительство 48 ледоколов. Он отметил, что у России сейчас "порядка 40 ледоколов", а у Штатов — только один, и подчеркнул, что в Арктике проходят важные маршруты.
"Насколько это реализуемо? Пример Илона Маска показывает, что в Америке многое реализуемо при правильном походе и организации. Но в данном случае Америка столкнется с большим количеством инфраструктурных ограничений. С большой долей вероятности США сами не построят такое количество ледоколов — во всяком случае, не построят их эффективно", — пояснил источник.
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Эффективность американского судостроения сейчас в несколько раза ниже среднемирового, если брать за образец Китай или Южную Корею, отметил он.
"Уже много раз говорилось о том, что плохую службу американскому судостроению сыграло принятие в США в 1920 году документа, известного как "Акт Джонса", который требует осуществлять перевозки между американскими портами судами, построенными в США, являющимися собственностью Америки и с американским экипажем на борту", — добавил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что ледоколы можно строить за рубежом, но все равно возникают проблемы материалов, энергодвигательных установок и другие вопросы, которые в мире решали еще с 1940-1950-х годов.
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