https://ria.ru/20250316/polveka-2005275972.html

США потребуется полвека на постройку 48 ледоколов, сообщил источник

США потребуется полвека на постройку 48 ледоколов, сообщил источник - РИА Новости, 16.03.2025

США потребуется полвека на постройку 48 ледоколов, сообщил источник

США потребуется до полувека на строительство 48 ледоколов, сообщил источник РИА Новости в российской судостроительной отрасли. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T06:16:00+03:00

2025-03-16T06:16:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США потребуется до полувека на строительство 48 ледоколов, сообщил источник РИА Новости в российской судостроительной отрасли."Сколько времени у США займет реализация программы строительства 48 ледоколов — сказать трудно. Все зависит от того, какие ресурсы, прежде всего финансовые, будут направлены на этот проект. В любом случае такая программа может занять до 50 лет", — сказал собеседник агентства."Насколько это реализуемо? Пример Илона Маска показывает, что в Америке многое реализуемо при правильном походе и организации. Но в данном случае Америка столкнется с большим количеством инфраструктурных ограничений. С большой долей вероятности США сами не построят такое количество ледоколов — во всяком случае, не построят их эффективно", — пояснил источник.Эффективность американского судостроения сейчас в несколько раза ниже среднемирового, если брать за образец Китай или Южную Корею, отметил он."Уже много раз говорилось о том, что плохую службу американскому судостроению сыграло принятие в США в 1920 году документа, известного как "Акт Джонса", который требует осуществлять перевозки между американскими портами судами, построенными в США, являющимися собственностью Америки и с американским экипажем на борту", — добавил собеседник агентства.Он подчеркнул, что ледоколы можно строить за рубежом, но все равно возникают проблемы материалов, энергодвигательных установок и другие вопросы, которые в мире решали еще с 1940-1950-х годов.

https://ria.ru/20250308/arktika-2003844172.html

https://ria.ru/20250221/putin-2000915539.html

https://ria.ru/20250109/ledokol-1991518979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, америка, китай, дональд трамп, илон маск, в мире