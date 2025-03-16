https://ria.ru/20250316/podzhog-2005352656.html

В Германии мужчина поджег женщину в трамвае

В Германии мужчина поджег женщину в трамвае - РИА Новости, 16.03.2025

В Германии мужчина поджег женщину в трамвае

Неизвестный в немецком городе Гера федеральной земли Тюрингия облил легковоспламеняющейся жидкостью женщину в трамвае, поджег ее и скрылся, пострадавшая... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T17:46:00+03:00

2025-03-16T17:46:00+03:00

2025-03-16T17:46:00+03:00

в мире

тюрингия

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БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Неизвестный в немецком городе Гера федеральной земли Тюрингия облил легковоспламеняющейся жидкостью женщину в трамвае, поджег ее и скрылся, пострадавшая получила серьезные травмы, сообщает телеканал n-tv. "В Гере незнакомец облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Женщина получила серьезные травмы, и на место происшествия был направлен спасательный вертолет. Преступник находится в бегах", - сообщил телеканал со ссылкой на предварительные данные полиции. На место происшествия был направлен спасательный вертолет, ведется расследование по всем направлениям. Женщина получила серьезные травмы. На данный момент правоохранители не могут сказать ничего о предыстории преступления, сейчас опрашиваются свидетели, ведется поиск улик. По информации на это время, никто больше не пострадал.

https://ria.ru/20240929/germanija-1975353071.html

тюрингия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тюрингия, германия