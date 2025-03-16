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В Германии мужчина поджег женщину в трамвае - РИА Новости, 16.03.2025
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17:46 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/podzhog-2005352656.html
В Германии мужчина поджег женщину в трамвае
В Германии мужчина поджег женщину в трамвае - РИА Новости, 16.03.2025
В Германии мужчина поджег женщину в трамвае
Неизвестный в немецком городе Гера федеральной земли Тюрингия облил легковоспламеняющейся жидкостью женщину в трамвае, поджег ее и скрылся, пострадавшая... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T17:46:00+03:00
2025-03-16T17:46:00+03:00
в мире
тюрингия
германия
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БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Неизвестный в немецком городе Гера федеральной земли Тюрингия облил легковоспламеняющейся жидкостью женщину в трамвае, поджег ее и скрылся, пострадавшая получила серьезные травмы, сообщает телеканал n-tv. "В Гере незнакомец облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Женщина получила серьезные травмы, и на место происшествия был направлен спасательный вертолет. Преступник находится в бегах", - сообщил телеканал со ссылкой на предварительные данные полиции. На место происшествия был направлен спасательный вертолет, ведется расследование по всем направлениям. Женщина получила серьезные травмы. На данный момент правоохранители не могут сказать ничего о предыстории преступления, сейчас опрашиваются свидетели, ведется поиск улик. По информации на это время, никто больше не пострадал.
https://ria.ru/20240929/germanija-1975353071.html
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в мире, тюрингия, германия
В мире, Тюрингия, Германия
В Германии мужчина поджег женщину в трамвае

В Тюрингии мужчина облил женщину в трамвае горючей жидкостью и поджег

© AP Photo / Fabian BimmerМашина скорой помощи в Германии
Машина скорой помощи в Германии - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Fabian Bimmer
Машина скорой помощи в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Неизвестный в немецком городе Гера федеральной земли Тюрингия облил легковоспламеняющейся жидкостью женщину в трамвае, поджег ее и скрылся, пострадавшая получила серьезные травмы, сообщает телеканал n-tv.
«
"В Гере незнакомец облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Женщина получила серьезные травмы, и на место происшествия был направлен спасательный вертолет. Преступник находится в бегах", - сообщил телеканал со ссылкой на предварительные данные полиции.
На место происшествия был направлен спасательный вертолет, ведется расследование по всем направлениям. Женщина получила серьезные травмы.
На данный момент правоохранители не могут сказать ничего о предыстории преступления, сейчас опрашиваются свидетели, ведется поиск улик. По информации на это время, никто больше не пострадал.
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