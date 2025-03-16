https://ria.ru/20250316/pismo-2005337751.html
Лидер оппозиционной партии "S.O.S. Румыния" Шошоакэ написала письмо Путину
Лидер оппозиционной партии "S.O.S. Румыния" Шошоакэ написала письмо Путину - РИА Новости, 16.03.2025
Лидер оппозиционной партии "S.O.S. Румыния" Шошоакэ написала письмо Путину
Лидер оппозиционной партии "S.O.S. Румыния" Диана Шошоакэ направила письмо президенту Владимиру Путину, в котором призвала не обращать внимание на враждебные... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T15:43:00+03:00
2025-03-16T15:43:00+03:00
2025-03-16T17:11:00+03:00
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БУХАРЕСТ, 16 мар — РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "S.O.S. Румыния" Диана Шошоакэ направила письмо президенту Владимиру Путину, в котором призвала не обращать внимание на враждебные действия Бухареста, совершаемые под эгидой НАТО и ЕС. Копию документа передела РИА Новости пресс-служба политика."От имени румынского народа, который является для России братским по православной вере, призываю Вас не принимать во внимание враждебные жесты, совершаемые нелегитимным руководством Румынии под эгидой НАТО и ЕС, поскольку оно не представляет волю румынского народа, которому запретили выбрать суверенное руководство", — говорится в открытом письме.По словам Шошоакэ, ее дважды незаконно отстранили от участия в президентских выборах в Румынии. "Это произошло потому, что я выступаю за мир, независимость своей страны и против вовлечения ее в военные авантюры Великобритании, Франции и Брюсселя", — отметила она.Политик обеспокоена тем, что ЕС и НАТО навязывают Румынии участие в конфликте и настоящая диктатура сейчас установлена "не в России, а в Европе". "Мы будем бороться за суверенитет, мир и нормализацию отношений с Россией, несмотря на давление Евросоюза", — подчеркнула сенатор. В письме она также указала, что Румыния имеет исторические претензии к Украине, и выразила мнение, что в будущих мирных переговорах следует рассмотреть вопрос о "возвращении Бухаресту румынских территорий". Накануне Центральное избирательное бюро республики отклонило заявку Шошоакэ на участие в президентских выборах, запланированных на 4 мая. Она выдвинула свою кандидатуру в ЦИК 13 марта, приехав на регистрацию в боксерских перчатках и заявив, что пришла сражаться с системой. Это второй отказ политику после аналогичного решения в октябре 2024 года. Тогда КС Румынии аннулировал заявку Шошоакэ на регистрацию кандидатом для участия в выборах, сославшись на нарушения, связанные с ее публичными выступлениями и действиями, "которые противоречили конституционным ценностям страны".Президентские выборы в РумынииВ ноябре прошлого года в республике прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом "серьезных нарушений", которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.Затем местная прокуратура начала расследование из-за подозрений во вмешательстве в избирательную кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы говорят о "возможной причастности России". Джорджеску это отрицает, называя преследование политическим.В январе политик и его сторонники начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.Две недели назад Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. На минувшей неделе независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.
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в мире, румыния, россия, бухарест, владимир путин, нато, евросоюз
В мире, Румыния, Россия, Бухарест, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз
Лидер оппозиционной партии "S.O.S. Румыния" Шошоакэ написала письмо Путину
Шошоакэ направила письмо Путину, где заявила о давлении НАТО и ЕС на Румынию
БУХАРЕСТ, 16 мар — РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "S.O.S. Румыния" Диана Шошоакэ направила письмо президенту Владимиру Путину, в котором призвала не обращать внимание на враждебные действия Бухареста, совершаемые под эгидой НАТО и ЕС. Копию документа передела РИА Новости пресс-служба политика.
"От имени румынского народа, который является для России братским по православной вере, призываю Вас не принимать во внимание враждебные жесты, совершаемые нелегитимным руководством Румынии
под эгидой НАТО
и ЕС, поскольку оно не представляет волю румынского народа, которому запретили выбрать суверенное руководство", — говорится в открытом письме.
По словам Шошоакэ, ее дважды незаконно отстранили от участия в президентских выборах в Румынии.
"Это произошло потому, что я выступаю за мир, независимость своей страны и против вовлечения ее в военные авантюры Великобритании
, Франции и Брюсселя", — отметила она.
Политик обеспокоена тем, что ЕС и НАТО навязывают Румынии участие в конфликте и настоящая диктатура сейчас установлена "не в России, а в Европе".
"Мы будем бороться за суверенитет, мир и нормализацию отношений с Россией, несмотря на давление Евросоюза", — подчеркнула сенатор.
В письме она также указала, что Румыния имеет исторические претензии к Украине
, и выразила мнение, что в будущих мирных переговорах следует рассмотреть вопрос о "возвращении Бухаресту румынских территорий".
Накануне Центральное избирательное бюро республики отклонило заявку Шошоакэ на участие в президентских выборах, запланированных на 4 мая. Она выдвинула свою кандидатуру в ЦИК 13 марта, приехав на регистрацию в боксерских перчатках и заявив, что пришла сражаться с системой.
Это второй отказ политику после аналогичного решения в октябре 2024 года. Тогда КС Румынии аннулировал заявку Шошоакэ на регистрацию кандидатом для участия в выборах, сославшись на нарушения, связанные с ее публичными выступлениями и действиями, "которые противоречили конституционным ценностям страны".
Президентские выборы в Румынии
В ноябре прошлого года в республике прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО
и США. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом "серьезных нарушений", которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.
Затем местная прокуратура начала расследование из-за подозрений во вмешательстве в избирательную кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы говорят о "возможной причастности России". Джорджеску это отрицает, называя преследование политическим.
В январе политик и его сторонники начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
Две недели назад Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании.
На минувшей неделе независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.