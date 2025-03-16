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Песков рассказал о флюгерообразном поведении европейских лидеров
Песков рассказал о флюгерообразном поведении европейских лидеров - РИА Новости, 16.03.2025
Песков рассказал о флюгерообразном поведении европейских лидеров
Европейские лидеры демонстрируют "флюгерообразное поведение", изменив свою позицию относительно перемирия на Украине, полагает пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T12:06:00+03:00
2025-03-16T12:06:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Европейские лидеры демонстрируют "флюгерообразное поведение", изменив свою позицию относительно перемирия на Украине, полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В европейских городах, в Старой Риге, в Таллине, очень популярны флюгеры на крышах. И, видимо, с детства, когда люди видят эти флюгеры, наступает определенная мимикрия", - пошутил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос об изменившейся позиции европейских лидеров относительно мирного урегулирования на Украине."Флюгерообразное поведение - это, к сожалению, такая неотъемлемая часть поведения европейского политического истеблишмента", - сказал Песков, комментируя действия европейских политиков, которые ранее требовали войны, а теперь требуют перемирия на Украине. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина."Думаю, это связано именно с этим", - отметил Песков.
https://ria.ru/20250314/zelenskiy-2004890456.html
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украина, россия, таллин, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Украина, Россия, Таллин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Песков рассказал о флюгерообразном поведении европейских лидеров
Песков: европейские лидеры демонстрируют флюгерообразное поведение по Украине