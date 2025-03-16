https://ria.ru/20250316/peskov-2005298697.html

Песков раскрыл детали поездки Путина в Курскую область

Песков раскрыл детали поездки Путина в Курскую область - РИА Новости, 16.03.2025

Песков раскрыл детали поездки Путина в Курскую область

Решение изменить рабочий график и отправиться в Курскую область принял лично Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, фрагмент... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T11:17:00+03:00

2025-03-16T11:17:00+03:00

2025-03-16T12:25:00+03:00

курская область

владимир путин

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

сумская область

павел зарубин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Решение изменить рабочий график и отправиться в Курскую область принял лично Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, фрагмент интервью с ним опубликовал автор программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.Представитель Кремля отметил, что в тот день в рабочем графике главы государства стояло совещание по экономическим вопросам."Президент принял другое решение", — сказал Песков.По его словам, перед поездкой Путина в Курскую область провели логистическую и технологическую подготовку."В то же время это достаточно оперативно принимаемое решение самим Верховным главнокомандующим", — добавил пресс-секретарь президента.Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил, что украинская группировка в Курской области изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы. Как подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны, за неделю наступления ВСУ потеряли более двух тысяч военных, а ВС России освободили 31 населенный пункт.

https://ria.ru/20250313/peskov-2004828045.html

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

курская область

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курская область, владимир путин, дмитрий песков, сумская область, павел зарубин, вооруженные силы украины