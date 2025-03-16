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Песков раскрыл детали поездки Путина в Курскую область - РИА Новости, 16.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:17 16.03.2025 (обновлено: 12:25 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/peskov-2005298697.html
Песков раскрыл детали поездки Путина в Курскую область
Песков раскрыл детали поездки Путина в Курскую область - РИА Новости, 16.03.2025
Песков раскрыл детали поездки Путина в Курскую область
Решение изменить рабочий график и отправиться в Курскую область принял лично Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, фрагмент... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T11:17:00+03:00
2025-03-16T12:25:00+03:00
курская область
владимир путин
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
сумская область
павел зарубин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Решение изменить рабочий график и отправиться в Курскую область принял лично Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, фрагмент интервью с ним опубликовал автор программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.Представитель Кремля отметил, что в тот день в рабочем графике главы государства стояло совещание по экономическим вопросам."Президент принял другое решение", — сказал Песков.По его словам, перед поездкой Путина в Курскую область провели логистическую и технологическую подготовку."В то же время это достаточно оперативно принимаемое решение самим Верховным главнокомандующим", — добавил пресс-секретарь президента.Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил, что украинская группировка в Курской области изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы. Как подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны, за неделю наступления ВСУ потеряли более двух тысяч военных, а ВС России освободили 31 населенный пункт.
https://ria.ru/20250313/peskov-2004828045.html
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курская область, владимир путин, дмитрий песков, сумская область, павел зарубин, вооруженные силы украины
Курская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Павел Зарубин, Вооруженные силы Украины
Песков раскрыл детали поездки Путина в Курскую область

Песков: Путин решил изменить рабочий график в среду и посетить Курскую область

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и начальник Генштаба Валерий Герасимов на одном из пунктов управления курской группировкой войск
Президент Владимир Путин и начальник Генштаба Валерий Герасимов на одном из пунктов управления курской группировкой войск - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин и начальник Генштаба Валерий Герасимов на одном из пунктов управления курской группировкой войск
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Решение изменить рабочий график и отправиться в Курскую область принял лично Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, фрагмент интервью с ним опубликовал автор программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.
Представитель Кремля отметил, что в тот день в рабочем графике главы государства стояло совещание по экономическим вопросам.
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"Президент принял другое решение", — сказал Песков.
По его словам, перед поездкой Путина в Курскую область провели логистическую и технологическую подготовку.
"В то же время это достаточно оперативно принимаемое решение самим Верховным главнокомандующим", — добавил пресс-секретарь президента.
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Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил, что украинская группировка в Курской области изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения вышли в Сумскую область.
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
Как подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны, за неделю наступления ВСУ потеряли более двух тысяч военных, а ВС России освободили 31 населенный пункт.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВладимир ПутинДмитрий ПесковСумская областьПавел ЗарубинВооруженные силы Украины
 
 
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