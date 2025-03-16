Песков раскрыл детали поездки Путина в Курскую область
Песков: Путин решил изменить рабочий график в среду и посетить Курскую область
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и начальник Генштаба Валерий Герасимов на одном из пунктов управления курской группировкой войск
Президент Владимир Путин и начальник Генштаба Валерий Герасимов на одном из пунктов управления курской группировкой войск
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Решение изменить рабочий график и отправиться в Курскую область принял лично Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, фрагмент интервью с ним опубликовал автор программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.
Представитель Кремля отметил, что в тот день в рабочем графике главы государства стояло совещание по экономическим вопросам.
"Президент принял другое решение", — сказал Песков.
По его словам, перед поездкой Путина в Курскую область провели логистическую и технологическую подготовку.
"В то же время это достаточно оперативно принимаемое решение самим Верховным главнокомандующим", — добавил пресс-секретарь президента.
Подразделениями группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина
Подразделениями группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина
Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил, что украинская группировка в Курской области изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения вышли в Сумскую область.
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
Как подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны, за неделю наступления ВСУ потеряли более двух тысяч военных, а ВС России освободили 31 населенный пункт.