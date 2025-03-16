https://ria.ru/20250316/peregovory-2005348103.html

Хуситы назвали условия переговоров Йемена и США

Хуситы назвали условия переговоров Йемена и США - РИА Новости, 16.03.2025

Хуситы назвали условия переговоров Йемена и США

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) не собирается идти на переговоры с США, пока не ответит Америке на... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T17:04:00+03:00

2025-03-16T17:04:00+03:00

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сша

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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) не собирается идти на переговоры с США, пока не ответит Америке на бомбардировки его территории, сообщил РИА Новости член политбюро хуситов Хузам аль-Асад.Ранее в арабских СМИ появились сообщения, что хуситы якобы проводят переговоры с США после массированных авиаударов по территории Йемена в ночь с субботы на воскресенье. Министерство здравоохранения правительства хуситов сообщало, что 31 человек, в том числе десять детей и женщин, погибли в результате ударов США по разным провинциям на севере и в центральной части Йемена, ещё 101 человек пострадал."Йемен подвергся жестокой американской агрессии, направленной против гражданских объектов и жилых зданий в ряде йеменских городов в попытке отговорить его от поддержки осажденных жителей сектора Газа. Американцы должны получить военный ответ Йемена", - сказал аль-Асад.По его словам, никаких переговоров с американцами не существует."Мы не из тех, кто признает, что суверенитет их страны подвергается нападениям, а затем идет на перемирие или переговоры до того, как враг получит болезненный и сдерживающий ответ", - добавил аль-Асад.

https://ria.ru/20250316/yemen-2005272550.html

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йемен, сша, в мире, ансар алла