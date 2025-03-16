Рейтинг@Mail.ru
Хуситы назвали условия переговоров Йемена и США - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 16.03.2025 (обновлено: 17:23 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/peregovory-2005348103.html
Хуситы назвали условия переговоров Йемена и США
Хуситы назвали условия переговоров Йемена и США - РИА Новости, 16.03.2025
Хуситы назвали условия переговоров Йемена и США
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) не собирается идти на переговоры с США, пока не ответит Америке на... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T17:04:00+03:00
2025-03-16T17:23:00+03:00
йемен
сша
в мире
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005285416_0:496:2047:1647_1920x0_80_0_0_bc5f6e7c53af40fe58d39d722f7ccf57.jpg
ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) не собирается идти на переговоры с США, пока не ответит Америке на бомбардировки его территории, сообщил РИА Новости член политбюро хуситов Хузам аль-Асад.Ранее в арабских СМИ появились сообщения, что хуситы якобы проводят переговоры с США после массированных авиаударов по территории Йемена в ночь с субботы на воскресенье. Министерство здравоохранения правительства хуситов сообщало, что 31 человек, в том числе десять детей и женщин, погибли в результате ударов США по разным провинциям на севере и в центральной части Йемена, ещё 101 человек пострадал."Йемен подвергся жестокой американской агрессии, направленной против гражданских объектов и жилых зданий в ряде йеменских городов в попытке отговорить его от поддержки осажденных жителей сектора Газа. Американцы должны получить военный ответ Йемена", - сказал аль-Асад.По его словам, никаких переговоров с американцами не существует."Мы не из тех, кто признает, что суверенитет их страны подвергается нападениям, а затем идет на перемирие или переговоры до того, как враг получит болезненный и сдерживающий ответ", - добавил аль-Асад.
https://ria.ru/20250316/yemen-2005272550.html
йемен
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005285416_0:335:2048:1870_1920x0_80_0_0_658b80014193c1b73dd397a3ec2db0fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
йемен, сша, в мире, ансар алла
Йемен, США, В мире, Ансар Алла
Хуситы назвали условия переговоров Йемена и США

Аль-Асад: Йемен не пойдет на переговоры с США до получения ими ответа на удары

© AP Photo / Osamah AbdulrahmanАвиаудар ВС США в Сане, Йемен
Авиаудар ВС США в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Авиаудар ВС США в Сане, Йемен . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) не собирается идти на переговоры с США, пока не ответит Америке на бомбардировки его территории, сообщил РИА Новости член политбюро хуситов Хузам аль-Асад.
Ранее в арабских СМИ появились сообщения, что хуситы якобы проводят переговоры с США после массированных авиаударов по территории Йемена в ночь с субботы на воскресенье. Министерство здравоохранения правительства хуситов сообщало, что 31 человек, в том числе десять детей и женщин, погибли в результате ударов США по разным провинциям на севере и в центральной части Йемена, ещё 101 человек пострадал.
"Йемен подвергся жестокой американской агрессии, направленной против гражданских объектов и жилых зданий в ряде йеменских городов в попытке отговорить его от поддержки осажденных жителей сектора Газа. Американцы должны получить военный ответ Йемена", - сказал аль-Асад.
По его словам, никаких переговоров с американцами не существует.
"Мы не из тех, кто признает, что суверенитет их страны подвергается нападениям, а затем идет на перемирие или переговоры до того, как враг получит болезненный и сдерживающий ответ", - добавил аль-Асад.
Последствия авиаудара в Йемене - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Американская авиация разбомбила электростанции на севере Йемена, пишут СМИ
Вчера, 04:30
 
ЙеменСШАВ миреАнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала