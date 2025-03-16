https://ria.ru/20250316/pensii-2005258143.html

Россиянам объяснили, чьи пенсии вырастут с 1 апреля

Россиянам объяснили, чьи пенсии вырастут с 1 апреля - РИА Новости, 16.03.2025

Россиянам объяснили, чьи пенсии вырастут с 1 апреля

Социальные пенсии для тех, кто по разным причинам не смог наработать нужный трудовой стаж, будут индексированы с 1 апреля, рассказала агентству “Прайм”... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T02:16:00+03:00

2025-03-16T02:16:00+03:00

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общество

россия

ольга староверова

рэу имени г. в. плеханова

пенсии

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Социальные пенсии для тех, кто по разным причинам не смог наработать нужный трудовой стаж, будут индексированы с 1 апреля, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова.Она напомнила, что социальная пенсия в России назначается по старости, инвалидности, в случае потери кормильца и детям, оба родителя которых неизвестны. Индексацию этой выплаты проведут с учетом роста прожиточного минимума пенсионера.“Постановлением Правительства Российской Федерации утвержден коэффициент индексации с 1 апреля 2025 года социальных пенсий в размере 1,1475. Таким образом, они вырастут на 14,75% (в 2026 году — на 4,5%, в 2027 году — на 4%). Средний размер социальной пенсии составит 15 456 рублей”, — рассказала специалист.Увеличение затронет примерно 4,2 миллиона граждан Российской Федерации. Если социальная пенсия после назначения окажется ниже прожиточного минимума пенсионера, ее доведут до установленного уровня.

https://ria.ru/20250305/dolgi-2003086185.html

https://ria.ru/20250302/poterya-2002519278.html

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общество, россия, ольга староверова, рэу имени г. в. плеханова, пенсии