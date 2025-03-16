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Катюша из Московского зоопарка получила подарок в День панд

Катюша из Московского зоопарка получила подарок в День панд - РИА Новости, 16.03.2025

Катюша из Московского зоопарка получила подарок в День панд

Панда Катюша из Московского зоопарка в День панд получила в подарок дизайнерскую эко-сумку, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T15:17:00+03:00

2025-03-16T15:17:00+03:00

2025-03-16T15:33:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка в День панд получила в подарок дизайнерскую эко-сумку, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. В воскресенье в разных странах мира отмечается тематический "День панд", посвященный проблеме защиты этих животных. "Сегодня, в свой праздник, День панд, Катюшка наконец-то получила модную дизайнерскую сумочку, да еще и стопроцентно экологичную, потому что полностью съедобную. И, судя по тому, как она ей чавкает, она ей очень понравилась", - написала Акулова в Telegram-канале. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.

https://ria.ru/20250316/panda-2005283420.html

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Съедобная сумочка для панды Катюши Съедобная сумочка для панды Катюши 2025-03-16T15:17 true PT1M09S

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общество, россия, светлана акулова, московский зоопарк