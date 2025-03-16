https://ria.ru/20250316/panda-2005332419.html
Катюша из Московского зоопарка получила подарок в День панд
Катюша из Московского зоопарка получила подарок в День панд - РИА Новости, 16.03.2025
Катюша из Московского зоопарка получила подарок в День панд
Панда Катюша из Московского зоопарка в День панд получила в подарок дизайнерскую эко-сумку, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T15:17:00+03:00
2025-03-16T15:17:00+03:00
2025-03-16T15:33:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка в День панд получила в подарок дизайнерскую эко-сумку, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. В воскресенье в разных странах мира отмечается тематический "День панд", посвященный проблеме защиты этих животных. "Сегодня, в свой праздник, День панд, Катюшка наконец-то получила модную дизайнерскую сумочку, да еще и стопроцентно экологичную, потому что полностью съедобную. И, судя по тому, как она ей чавкает, она ей очень понравилась", - написала Акулова в Telegram-канале. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.
https://ria.ru/20250316/panda-2005283420.html
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Съедобная сумочка для панды Катюши
Съедобная сумочка для панды Катюши
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общество, россия, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Россия, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Катюша из Московского зоопарка получила подарок в День панд
Катюша из Московского зоопарка получила дизайнерскую эко-сумку в День панд