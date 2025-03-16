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Национальное сокровище: как панда стала символом Китая - РИА Новости, 16.03.2025
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09:00 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/panda-2005283420.html
Национальное сокровище: как панда стала символом Китая
Национальное сокровище: как панда стала символом Китая - РИА Новости, 16.03.2025
Национальное сокровище: как панда стала символом Китая
В воскресенье в разных странах мира отмечается тематический "День панд", посвященный проблеме защиты данных животных, о том, как черно-белый "медвежий кот" стал РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T09:00:00+03:00
2025-03-16T09:00:00+03:00
китай
россия
сычуань
московский зоопарк
международный союз охраны природы
в мире
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ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. В воскресенье в разных странах мира отмечается тематический "День панд", посвященный проблеме защиты данных животных, о том, как черно-белый "медвежий кот" стал одним из символов Китая, рассказывается в материале РИА Новости. В 2016 году произошло радостное событие в области охраны животных - Международный союз охраны природы поменял статус больших панд в Красной книге с "вымирающего" до "уязвимого". Тогда власти Китая выразили беспокойство по поводу этого решения, считая его преждевременным, и только в июле 2021 года понизили в КНР статус больших панд с "вымирающего вида" до "уязвимого". Оказалась панда на грани вымирания по целому ряду причин, среди которых разрушение естественной для животных среды обитания и ее фрагментация из-за деятельности человека, проблемы с пищевыми ресурсами, браконьерство, а также низкие способности панд к репродукции. Согласно размещенной на сайте государственного управления лесного и степного хозяйства Китая информации, большие панды обычно рожают всего 1-2 детенышей, при этом самостоятельно самки могут выкормить только одного, а некоторые не могут выходить даже единственного малыша. Во второй половине прошлого века китайские власти начали предпринимать первые шаги по защите уникального животного. В 1962 году Госсовет КНР включил панд в список животных, охота на которых запрещалась, а в 1988 году панды были внесены в список диких животных, находящихся под особой охраной высшей категории. В 2003 году власти Китая запустили программу по восстановлению популяции больших панд в дикой природе. На "родине панд" - в юго-западной провинции Сычуань было создано более 45 природных заповедников. Сегодня в КНР активно ведется и научная работа в области защиты панд. В прошлом году в Китае начал набирать студентов первый в стране "колледж больших панд", который будет готовить специалистов в области защиты, разведения, профилактики болезней панд. С мерами по защите панд связан распространенный миф о том, что якобы за убийство панды в КНР человек может быть приговорен к смертной казни. Несмотря на то, что сегодня в Китае существует и переодически приводится в исполнение смертная казнь в качестве наказания за особо тяжкие преступления, убийство панды не карается смертью. Согласно уголовному кодексу КНР, убийство панды может повлечь за собой тюремное заключение сроком до пяти лет. При отягчающих обстоятельствах тюремное заключение может составить до 10 лет, а в особых случаях срок наказания может быть увеличен до десяти и более лет. Комплексные меры по защите панд принесли результаты. Согласно опубликованной в марте этого года государственным управлением лесного и степного хозяйства КНР информации, численность больших панд в дикой природе увеличилась с 1100 в 1980-х годах до почти 1900 особей к настоящему времени. Официально международный панд отмечается в мире 27 октября. Ранее ряд учреждений по защите панд в Китае решил также использовать дату 16 марта для проведения различных научных мероприятий по теме защиты панд, при этом официальным международным праздником 16 марта не является. По-китайский слово панда звучит "сюнмао", что дословно переводится на русский язык как "медвежий кот". Такое название название панда получила из-за своей пухлой мордочки, напоминающей кошачью. Но в Китае распространено и другое название животного - "гобао", что означает "национальное сокровище". "Большая панда - это "живое ископаемое", которое прошло через восемь миллионов лет эволюции. Из-за своей редкости она стала национальным охраняемым животным в Китае", - поделилась с РИА Новости своим отношением к пандам 28-летняя жительница Пекина. По словам девушки, панда также выступает в качестве символа, связующего звена в культурных обменах между Китаем и зарубежными странами. "Их очаровательное и милое поведение сближает людей, согревает сердце, а также позволяет людям со всего мира по-настоящему ощутить дружелюбие и доброжелательность Китая", - сказала она. Панда сегодня, наряду с китайским драконом "луном", выступает в качестве неофициального символа Китая и является "проводником мягкой силы" КНР. Как отметила собеседница агентства, между двумя символами нет противоречия. "Дракон и панда представляют два разных подхода и стиля, но я думаю, что они дополняют друг друга. Дракон - этот фантазийный тотем, олицетворяющий величие, а панду же можно увидеть собственными глазами, даже новорожденных детенышей, которые очень милые", - добавила она. Превращению черно-белого медведя в неофициальный символ Китая поспособствовала и панда-дипломатия. Согласно некоторым историческим источникам, первый случай дарения панды китайским государством другой стране произошел в 685 году, когда китайская императрица У Цзэтянь подарила двух панд японскому императору Тэмму. Последовательно КНР начала проводить "пандовую дипломатию" с середины 1950-х годов, даря или сдавая в аренду панд для укрепления дружеских отношений с другими странами. С 1957 по 1982 год Китай подарил 23 панды 9 странам. С 1994 года Китай начал сдавать панд другим странам в аренду в рамках научно-исследовательского сотрудничества, при этом сами животные и их потомство по-прежнему принадлежат Китаю. В настоящее время в зоопарках за пределами Китая проживает около 60 панд. Есть панды и в России, в мае 2019 года Китай передал РФ панд Диндин и Жуи, которые поселились в Московском зоопарке. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее решили назвать Катюшей.
https://ria.ru/20240618/rosprirodnadzor-1953554542.html
https://ria.ru/20240823/men-1968074215.html
https://ria.ru/20230507/ugroza-1870208973.html
https://ria.ru/20241014/pandy-1978045238.html
https://ria.ru/20241128/katjusha-1986171643.html
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китай, россия, сычуань, московский зоопарк, международный союз охраны природы, в мире
Китай, Россия, Сычуань, Московский зоопарк, Международный союз охраны природы, В мире
Национальное сокровище: как панда стала символом Китая

Живое ископаемое и национальное сокровище: как панда стала символом Китая

© РИА Новости / Михаил Сербин | Перейти в медиабанкПанда
Панда - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Михаил Сербин
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Панда . Архивное фото
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ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. В воскресенье в разных странах мира отмечается тематический "День панд", посвященный проблеме защиты данных животных, о том, как черно-белый "медвежий кот" стал одним из символов Китая, рассказывается в материале РИА Новости.
В 2016 году произошло радостное событие в области охраны животных - Международный союз охраны природы поменял статус больших панд в Красной книге с "вымирающего" до "уязвимого". Тогда власти Китая выразили беспокойство по поводу этого решения, считая его преждевременным, и только в июле 2021 года понизили в КНР статус больших панд с "вымирающего вида" до "уязвимого".
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Оказалась панда на грани вымирания по целому ряду причин, среди которых разрушение естественной для животных среды обитания и ее фрагментация из-за деятельности человека, проблемы с пищевыми ресурсами, браконьерство, а также низкие способности панд к репродукции. Согласно размещенной на сайте государственного управления лесного и степного хозяйства Китая информации, большие панды обычно рожают всего 1-2 детенышей, при этом самостоятельно самки могут выкормить только одного, а некоторые не могут выходить даже единственного малыша.
Во второй половине прошлого века китайские власти начали предпринимать первые шаги по защите уникального животного. В 1962 году Госсовет КНР включил панд в список животных, охота на которых запрещалась, а в 1988 году панды были внесены в список диких животных, находящихся под особой охраной высшей категории. В 2003 году власти Китая запустили программу по восстановлению популяции больших панд в дикой природе. На "родине панд" - в юго-западной провинции Сычуань было создано более 45 природных заповедников.
Сегодня в КНР активно ведется и научная работа в области защиты панд. В прошлом году в Китае начал набирать студентов первый в стране "колледж больших панд", который будет готовить специалистов в области защиты, разведения, профилактики болезней панд.
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С мерами по защите панд связан распространенный миф о том, что якобы за убийство панды в КНР человек может быть приговорен к смертной казни. Несмотря на то, что сегодня в Китае существует и переодически приводится в исполнение смертная казнь в качестве наказания за особо тяжкие преступления, убийство панды не карается смертью. Согласно уголовному кодексу КНР, убийство панды может повлечь за собой тюремное заключение сроком до пяти лет. При отягчающих обстоятельствах тюремное заключение может составить до 10 лет, а в особых случаях срок наказания может быть увеличен до десяти и более лет.
Комплексные меры по защите панд принесли результаты. Согласно опубликованной в марте этого года государственным управлением лесного и степного хозяйства КНР информации, численность больших панд в дикой природе увеличилась с 1100 в 1980-х годах до почти 1900 особей к настоящему времени.
Официально международный панд отмечается в мире 27 октября. Ранее ряд учреждений по защите панд в Китае решил также использовать дату 16 марта для проведения различных научных мероприятий по теме защиты панд, при этом официальным международным праздником 16 марта не является.
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По-китайский слово панда звучит "сюнмао", что дословно переводится на русский язык как "медвежий кот". Такое название название панда получила из-за своей пухлой мордочки, напоминающей кошачью. Но в Китае распространено и другое название животного - "гобао", что означает "национальное сокровище".
«
"Большая панда - это "живое ископаемое", которое прошло через восемь миллионов лет эволюции. Из-за своей редкости она стала национальным охраняемым животным в Китае", - поделилась с РИА Новости своим отношением к пандам 28-летняя жительница Пекина.
По словам девушки, панда также выступает в качестве символа, связующего звена в культурных обменах между Китаем и зарубежными странами. "Их очаровательное и милое поведение сближает людей, согревает сердце, а также позволяет людям со всего мира по-настоящему ощутить дружелюбие и доброжелательность Китая", - сказала она.
Панда сегодня, наряду с китайским драконом "луном", выступает в качестве неофициального символа Китая и является "проводником мягкой силы" КНР. Как отметила собеседница агентства, между двумя символами нет противоречия.
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"Дракон и панда представляют два разных подхода и стиля, но я думаю, что они дополняют друг друга. Дракон - этот фантазийный тотем, олицетворяющий величие, а панду же можно увидеть собственными глазами, даже новорожденных детенышей, которые очень милые", - добавила она.
Превращению черно-белого медведя в неофициальный символ Китая поспособствовала и панда-дипломатия. Согласно некоторым историческим источникам, первый случай дарения панды китайским государством другой стране произошел в 685 году, когда китайская императрица У Цзэтянь подарила двух панд японскому императору Тэмму.
Последовательно КНР начала проводить "пандовую дипломатию" с середины 1950-х годов, даря или сдавая в аренду панд для укрепления дружеских отношений с другими странами. С 1957 по 1982 год Китай подарил 23 панды 9 странам. С 1994 года Китай начал сдавать панд другим странам в аренду в рамках научно-исследовательского сотрудничества, при этом сами животные и их потомство по-прежнему принадлежат Китаю.
В настоящее время в зоопарках за пределами Китая проживает около 60 панд. Есть панды и в России, в мае 2019 года Китай передал РФ панд Диндин и Жуи, которые поселились в Московском зоопарке. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее решили назвать Катюшей.
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