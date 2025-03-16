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Панама осталась без электричества из-за взрыва трансформатора - РИА Новости, 16.03.2025
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11:04 16.03.2025 (обновлено: 13:01 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/panama-2005294100.html
Панама осталась без электричества из-за взрыва трансформатора
Панама осталась без электричества из-за взрыва трансформатора - РИА Новости, 16.03.2025
Панама осталась без электричества из-за взрыва трансформатора
Панама осталась без электричества из-за взрыва трансформатора на тепловой электростанции, сообщило в соцсети X управление по оказанию общественных услуг (ASEP), РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T11:04:00+03:00
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в мире
панама
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Панама осталась без электричества из-за взрыва трансформатора на тепловой электростанции, сообщило в соцсети X управление по оказанию общественных услуг (ASEP), которое занимается вопросами телекоммуникаций, подачи электроэнергии и водоснабжения. "Директор ASEP Зельмар Креспо информирует о взрыве трансформатора на тепловой электростанции 15 марта, из-за которого произошло отключение электричества по всей стране", — говорится в релизе.Президент Хосе Мулино подтвердил блэкаут по всей стране.Позднее управление уточнило, что систему подачи электроэнергии постепенно восстанавливают.
https://ria.ru/20250209/shri-lanka-1998291981.html
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в мире, панама
В мире, Панама
Панама осталась без электричества из-за взрыва трансформатора

Отключение электричества произошло по всей Панаме из-за взрыва трансформатора

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкПанама
Панама - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Панама осталась без электричества из-за взрыва трансформатора на тепловой электростанции, сообщило в соцсети X управление по оказанию общественных услуг (ASEP), которое занимается вопросами телекоммуникаций, подачи электроэнергии и водоснабжения.
"Директор ASEP Зельмар Креспо информирует о взрыве трансформатора на тепловой электростанции 15 марта, из-за которого произошло отключение электричества по всей стране", — говорится в релизе.
Президент Хосе Мулино подтвердил блэкаут по всей стране.
Позднее управление уточнило, что систему подачи электроэнергии постепенно восстанавливают.
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