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Панама осталась без электричества из-за взрыва трансформатора
Панама осталась без электричества из-за взрыва трансформатора - РИА Новости, 16.03.2025
Панама осталась без электричества из-за взрыва трансформатора
Панама осталась без электричества из-за взрыва трансформатора на тепловой электростанции, сообщило в соцсети X управление по оказанию общественных услуг (ASEP), РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T11:04:00+03:00
2025-03-16T11:04:00+03:00
2025-03-16T13:01:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Панама осталась без электричества из-за взрыва трансформатора на тепловой электростанции, сообщило в соцсети X управление по оказанию общественных услуг (ASEP), которое занимается вопросами телекоммуникаций, подачи электроэнергии и водоснабжения. "Директор ASEP Зельмар Креспо информирует о взрыве трансформатора на тепловой электростанции 15 марта, из-за которого произошло отключение электричества по всей стране", — говорится в релизе.Президент Хосе Мулино подтвердил блэкаут по всей стране.Позднее управление уточнило, что систему подачи электроэнергии постепенно восстанавливают.
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в мире, панама
Панама осталась без электричества из-за взрыва трансформатора
Отключение электричества произошло по всей Панаме из-за взрыва трансформатора