https://ria.ru/20250316/opasnost-2005377416.html

В Ростовской области объявили беспилотную опасность

В Ростовской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 16.03.2025

В Ростовской области объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T20:46:00+03:00

2025-03-16T20:46:00+03:00

2025-03-16T20:46:00+03:00

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250316/opasnost-2005370883.html

ростовская область

россия

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2025

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ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атака беспилотников на москву и подмосковье