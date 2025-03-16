https://ria.ru/20250316/opasnost-2005377416.html
В Ростовской области объявили беспилотную опасность
В Ростовской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 16.03.2025
В Ростовской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T20:46:00+03:00
2025-03-16T20:46:00+03:00
2025-03-16T20:46:00+03:00
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250316/opasnost-2005370883.html
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ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атака беспилотников на москву и подмосковье
Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
В Ростовской области объявили беспилотную опасность
МЧС: на всей территории Ростовской области объявили беспилотную опасность