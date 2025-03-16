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В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 16.03.2025
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20:04 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/opasnost-2005370883.html
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 16.03.2025
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T20:04:00+03:00
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тульская область
происшествия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности. "Опасность атаки БПЛА на территории Тульской области! Будьте бдительны", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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тульская область, происшествия
Тульская область, Происшествия
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

Власти Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Алексей КуденкоСпасская башня Тульского кремля
Спасская башня Тульского кремля - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Спасская башня Тульского кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности.
"Опасность атаки БПЛА на территории Тульской области! Будьте бдительны", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Вчера, 19:40
 
Тульская областьПроисшествия
 
 
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