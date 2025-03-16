https://ria.ru/20250316/opasnost-2005370883.html
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 16.03.2025
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T20:04:00+03:00
2025-03-16T20:04:00+03:00
2025-03-16T20:04:00+03:00
тульская область
происшествия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности. "Опасность атаки БПЛА на территории Тульской области! Будьте бдительны", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250316/opasnost-2005366533.html
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тульская область, происшествия
Тульская область, Происшествия
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Власти Тульской области объявили опасность атаки беспилотников