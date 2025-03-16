В ООН выразили беспокойство из-за новых ударов США по Йемену
В ООН призвали к сдержанности и прекращению всех военных действий в Йемене
© AP Photo / Hani Mohammed Разрушенное после саудовского авиаудара здание в Сане, Йемен
© AP Photo / Hani Mohammed
Разрушенное после саудовского авиаудара здание в Сане, Йемен. Архивное фото
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ООН, 16 мар – РИА Новости. В ООН с обеспокоенностью следят за ударами США по Йемену, призывают к максимальной сдержанности и прекращению всех военных действий, сообщили в офисе генсека Всемирной Организации.
В субботу Трамп заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы). Трамп также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту". Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене для защиты американских интересов.
"Мы с обеспокоенностью отмечаем нанесение Соединенными Штатами за ночь многочисленных ударов по районам Йемена, контролируемым хуситами, в результате которых, как сообщается, есть погибшие и раненые. Мы также обеспокоены продолжающимися угрозами хуситов возобновить свои нападения на суда в Красном море", – указал представитель генсека Стефан Дюжаррик.
В офисе генсека также призвали к "максимальной сдержанности" и прекращению всех военных действий и предупредили, что эскалация может еще больше усугубить региональную напряженность и дестабилизировать ситуацию в Йемене.
США начали крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене
15 марта, 23:41