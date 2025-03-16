https://ria.ru/20250316/oon-2005384268.html

В ООН выразили беспокойство из-за новых ударов США по Йемену

В ООН выразили беспокойство из-за новых ударов США по Йемену - РИА Новости, 16.03.2025

В ООН выразили беспокойство из-за новых ударов США по Йемену

В ООН с обеспокоенностью следят за ударами США по Йемену, призывают к максимальной сдержанности и прекращению всех военных действий, сообщили в офисе генсека... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T22:32:00+03:00

2025-03-16T22:32:00+03:00

2025-03-16T22:32:00+03:00

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ООН, 16 мар – РИА Новости. В ООН с обеспокоенностью следят за ударами США по Йемену, призывают к максимальной сдержанности и прекращению всех военных действий, сообщили в офисе генсека Всемирной Организации. В субботу Трамп заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы). Трамп также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту". Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене для защиты американских интересов. "Мы с обеспокоенностью отмечаем нанесение Соединенными Штатами за ночь многочисленных ударов по районам Йемена, контролируемым хуситами, в результате которых, как сообщается, есть погибшие и раненые. Мы также обеспокоены продолжающимися угрозами хуситов возобновить свои нападения на суда в Красном море", – указал представитель генсека Стефан Дюжаррик. В офисе генсека также призвали к "максимальной сдержанности" и прекращению всех военных действий и предупредили, что эскалация может еще больше усугубить региональную напряженность и дестабилизировать ситуацию в Йемене.

https://ria.ru/20250315/operatsiya-2005255496.html

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в мире, йемен, сша, иран, стефан дюжаррик, оон, ансар алла