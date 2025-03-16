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В ООН выразили беспокойство из-за новых ударов США по Йемену - РИА Новости, 16.03.2025
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22:32 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/oon-2005384268.html
В ООН выразили беспокойство из-за новых ударов США по Йемену
В ООН выразили беспокойство из-за новых ударов США по Йемену - РИА Новости, 16.03.2025
В ООН выразили беспокойство из-за новых ударов США по Йемену
В ООН с обеспокоенностью следят за ударами США по Йемену, призывают к максимальной сдержанности и прекращению всех военных действий, сообщили в офисе генсека... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T22:32:00+03:00
2025-03-16T22:32:00+03:00
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ООН, 16 мар – РИА Новости. В ООН с обеспокоенностью следят за ударами США по Йемену, призывают к максимальной сдержанности и прекращению всех военных действий, сообщили в офисе генсека Всемирной Организации. В субботу Трамп заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы). Трамп также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту". Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене для защиты американских интересов. "Мы с обеспокоенностью отмечаем нанесение Соединенными Штатами за ночь многочисленных ударов по районам Йемена, контролируемым хуситами, в результате которых, как сообщается, есть погибшие и раненые. Мы также обеспокоены продолжающимися угрозами хуситов возобновить свои нападения на суда в Красном море", – указал представитель генсека Стефан Дюжаррик. В офисе генсека также призвали к "максимальной сдержанности" и прекращению всех военных действий и предупредили, что эскалация может еще больше усугубить региональную напряженность и дестабилизировать ситуацию в Йемене.
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в мире, йемен, сша, иран, стефан дюжаррик, оон, ансар алла
В мире, Йемен, США, Иран, Стефан Дюжаррик, ООН, Ансар Алла
В ООН выразили беспокойство из-за новых ударов США по Йемену

В ООН призвали к сдержанности и прекращению всех военных действий в Йемене

© AP Photo / Hani Mohammed Разрушенное после саудовского авиаудара здание в Сане, Йемен
Разрушенное после саудовского авиаудара здание в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Hani Mohammed
Разрушенное после саудовского авиаудара здание в Сане, Йемен. Архивное фото
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ООН, 16 мар – РИА Новости. В ООН с обеспокоенностью следят за ударами США по Йемену, призывают к максимальной сдержанности и прекращению всех военных действий, сообщили в офисе генсека Всемирной Организации.
В субботу Трамп заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы). Трамп также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту". Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене для защиты американских интересов.
"Мы с обеспокоенностью отмечаем нанесение Соединенными Штатами за ночь многочисленных ударов по районам Йемена, контролируемым хуситами, в результате которых, как сообщается, есть погибшие и раненые. Мы также обеспокоены продолжающимися угрозами хуситов возобновить свои нападения на суда в Красном море", – указал представитель генсека Стефан Дюжаррик.
В офисе генсека также призвали к "максимальной сдержанности" и прекращению всех военных действий и предупредили, что эскалация может еще больше усугубить региональную напряженность и дестабилизировать ситуацию в Йемене.
Самолет, взлетающий с авианосца USS Harry S. Truman в Красном море перед авиаударами по Сане, Йемен. 15 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
США начали крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене
15 марта, 23:41
 
В миреЙеменСШАИранСтефан ДюжаррикООНАнсар Алла
 
 
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