В Белгородской области четыре человека пострадали при атаках БПЛА за сутки
Гладков: в Белгородской области при атаках БПЛА ВСУ ранены 4 человека за сутки
Скорая помощь. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Четыре человека, в том числе два ребенка, пострадали в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников за прошедшие сутки, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 42 населенных пункта в восьми районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 26 снарядов и зафиксированы атаки 77 беспилотников, из них 56 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в четырех частных домовладениях, объекте водоснабжения, социальном объекте и двух транспортных средствах.
"Город Губкин атакован беспилотником самолётного типа. По уточненной информации, три мирных жителя, в том числе двое детей, получили ранения. 7-летний мальчик получил осколочные ранения рук и ног, а 10-летний — баротравму. Оба ребенка госпитализированы в Старооскольскую окружную детскую больницу, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Мама мальчиков в тяжёлом состоянии", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе пять населенных пунктов подверглись обстрелу 7 снарядами и атакам 5 беспилотников. В Борисовском районе село Цаповка обстреляно 6 боеприпасами. В Валуйском округе 16 населенных пунктов атакованы 35 беспилотниками. В селе Долгое в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному дому ранена женщина. В Волоконовском районе два населенных пункта подверглись атакам 3 беспилотников. В Грайворонском округе по пяти населенным пунктам выпущено 2 артснаряда и произведены атаки 6 беспилотников.
"В Краснояружском районе по посёлку Прилесье и сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка и Репяховка было выпущено восемь боеприпасов в ходе 3 обстрелов и зафиксированы атаки 10 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Дмитриевка, Муром, Ржевка, а также хутор Панков подверглись обстрелу с применением 3 боеприпасов и атакам 17 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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