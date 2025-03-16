https://ria.ru/20250316/obstrel-2005369476.html

Мирный житель получил контузию при атаке БПЛА на машину в Брянской области

Мирный житель получил контузию при атаке БПЛА на машину в Брянской области - РИА Новости, 16.03.2025

Мирный житель получил контузию при атаке БПЛА на машину в Брянской области

Мирный житель получил осколочные ранения и контузию в результате удара двух дронов-камикадзе по автомобилю в селе Подывотье Севского района Брянской области, он РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T19:58:00+03:00

2025-03-16T19:58:00+03:00

2025-03-16T20:16:00+03:00

брянская область

специальная военная операция на украине

происшествия

севский район

александр богомаз

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мирный житель получил осколочные ранения и контузию в результате удара двух дронов-камикадзе по автомобилю в селе Подывотье Севского района Брянской области, он госпитализирован, сообщает губернатор Александр Богомаз."Террористическая атака совершена по территории села Подывотье Севского района. В результате удара двумя дронами-камикадзе по гражданскому автомобилю, к сожалению, мирный житель получил осколочные ранения и контузию", - написал он в своем Telegram-канале.Отмечается, что пострадавший мужчина доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.Богомаз пожелал здоровья мужчине, а также добавил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html

брянская область

севский район

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брянская область, происшествия, севский район, александр богомаз