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Мирный житель получил контузию при атаке БПЛА на машину в Брянской области - РИА Новости, 16.03.2025
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19:58 16.03.2025 (обновлено: 20:16 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/obstrel-2005369476.html
Мирный житель получил контузию при атаке БПЛА на машину в Брянской области
Мирный житель получил контузию при атаке БПЛА на машину в Брянской области - РИА Новости, 16.03.2025
Мирный житель получил контузию при атаке БПЛА на машину в Брянской области
Мирный житель получил осколочные ранения и контузию в результате удара двух дронов-камикадзе по автомобилю в селе Подывотье Севского района Брянской области, он РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T19:58:00+03:00
2025-03-16T20:16:00+03:00
брянская область
специальная военная операция на украине
происшествия
севский район
александр богомаз
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мирный житель получил осколочные ранения и контузию в результате удара двух дронов-камикадзе по автомобилю в селе Подывотье Севского района Брянской области, он госпитализирован, сообщает губернатор Александр Богомаз."Террористическая атака совершена по территории села Подывотье Севского района. В результате удара двумя дронами-камикадзе по гражданскому автомобилю, к сожалению, мирный житель получил осколочные ранения и контузию", - написал он в своем Telegram-канале.Отмечается, что пострадавший мужчина доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.Богомаз пожелал здоровья мужчине, а также добавил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html
брянская область
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брянская область, происшествия, севский район, александр богомаз
Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севский район, Александр Богомаз
Мирный житель получил контузию при атаке БПЛА на машину в Брянской области

Богомаз: мужчина получил контузию при атаке БПЛА на машину в Брянской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мирный житель получил осколочные ранения и контузию в результате удара двух дронов-камикадзе по автомобилю в селе Подывотье Севского района Брянской области, он госпитализирован, сообщает губернатор Александр Богомаз.
"Террористическая атака совершена по территории села Подывотье Севского района. В результате удара двумя дронами-камикадзе по гражданскому автомобилю, к сожалению, мирный житель получил осколочные ранения и контузию", - написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавший мужчина доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
Богомаз пожелал здоровья мужчине, а также добавил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияСевский районАлександр Богомаз
 
 
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