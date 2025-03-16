https://ria.ru/20250316/obstrel-2005362599.html

Хинштейн рассказал о пострадавших при обстреле Курской области

Хинштейн рассказал о пострадавших при обстреле Курской области - РИА Новости, 16.03.2025

Хинштейн рассказал о пострадавших при обстреле Курской области

Троих граждан из числа эвакуированных мирных жителей Суджанского района Курской области доставляют в областную больницу с ранениями после обстрела, сообщил врио РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T19:11:00+03:00

2025-03-16T19:11:00+03:00

2025-03-16T19:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

суджанский район

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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КУРСК, 16 мар — РИА Новости. Троих граждан из числа эвакуированных мирных жителей Суджанского района Курской области доставляют в областную больницу с ранениями после обстрела, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Трех людей из числа эвакуированных мирных жителей с ранениями доставляют в Курскую областную клиническую больницу. Все они получили травмы в результате обстрела со стороны ВСУ слободы Гончаровка Суджанского района", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что у пострадавших осколочные ранения и травмы. "У одного из мужчин 1960 года рождения осколочные ранения горла. Еще один пострадавший — 54-летний мужчина с множественными осколочными ранениями. У женщины 1961 года рождения травмирована нога. Наши врачи делают все возможное, чтобы как можно скорее поставить людей на ноги", - добавил Хинштейн. Ранее Хинштейн сообщал, что в период с 12 марта из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезен 371 человек, среди которых 14 детей. Врио губернатора Курской области уточнил, что работы по эвакуации идут безостановочно. Вывезенных людей осматривают медики и психологи, им выдают гуманитарные наборы, еду и оказывают юридическую консультацию.

https://ria.ru/20250315/kursk-2005047879.html

курская область

суджанский район

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происшествия, курская область, суджанский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины