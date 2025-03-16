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Хинштейн рассказал о пострадавших при обстреле Курской области - РИА Новости, 16.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:11 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/obstrel-2005362599.html
Хинштейн рассказал о пострадавших при обстреле Курской области
Хинштейн рассказал о пострадавших при обстреле Курской области - РИА Новости, 16.03.2025
Хинштейн рассказал о пострадавших при обстреле Курской области
Троих граждан из числа эвакуированных мирных жителей Суджанского района Курской области доставляют в областную больницу с ранениями после обстрела, сообщил врио РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T19:11:00+03:00
2025-03-16T19:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
суджанский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 16 мар — РИА Новости. Троих граждан из числа эвакуированных мирных жителей Суджанского района Курской области доставляют в областную больницу с ранениями после обстрела, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Трех людей из числа эвакуированных мирных жителей с ранениями доставляют в Курскую областную клиническую больницу. Все они получили травмы в результате обстрела со стороны ВСУ слободы Гончаровка Суджанского района", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что у пострадавших осколочные ранения и травмы. "У одного из мужчин 1960 года рождения осколочные ранения горла. Еще один пострадавший — 54-летний мужчина с множественными осколочными ранениями. У женщины 1961 года рождения травмирована нога. Наши врачи делают все возможное, чтобы как можно скорее поставить людей на ноги", - добавил Хинштейн. Ранее Хинштейн сообщал, что в период с 12 марта из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезен 371 человек, среди которых 14 детей. Врио губернатора Курской области уточнил, что работы по эвакуации идут безостановочно. Вывезенных людей осматривают медики и психологи, им выдают гуманитарные наборы, еду и оказывают юридическую консультацию.
https://ria.ru/20250315/kursk-2005047879.html
курская область
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происшествия, курская область, суджанский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Суджанский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Хинштейн рассказал о пострадавших при обстреле Курской области

Хинштейн: трех пострадавших при обстреле Курской области доставляют в больницу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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КУРСК, 16 мар — РИА Новости. Троих граждан из числа эвакуированных мирных жителей Суджанского района Курской области доставляют в областную больницу с ранениями после обстрела, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Трех людей из числа эвакуированных мирных жителей с ранениями доставляют в Курскую областную клиническую больницу. Все они получили травмы в результате обстрела со стороны ВСУ слободы Гончаровка Суджанского района", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он отметил, что у пострадавших осколочные ранения и травмы.
"У одного из мужчин 1960 года рождения осколочные ранения горла. Еще один пострадавший — 54-летний мужчина с множественными осколочными ранениями. У женщины 1961 года рождения травмирована нога. Наши врачи делают все возможное, чтобы как можно скорее поставить людей на ноги", - добавил Хинштейн.
Ранее Хинштейн сообщал, что в период с 12 марта из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезен 371 человек, среди которых 14 детей. Врио губернатора Курской области уточнил, что работы по эвакуации идут безостановочно. Вывезенных людей осматривают медики и психологи, им выдают гуманитарные наборы, еду и оказывают юридическую консультацию.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьСуджанский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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