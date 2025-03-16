https://ria.ru/20250316/nato-2005268350.html

Европа заинтересована в сохранении НАТО больше, чем США, заявил эксперт

Европа заинтересована в сохранении НАТО больше, чем США, заявил эксперт - РИА Новости, 16.03.2025

Европа заинтересована в сохранении НАТО больше, чем США, заявил эксперт

Европа заинтересована в сохранении НАТО больше, чем американцы, ведь США обеспечивают огромную долю расходов альянса на оборону, и европейцы "жируют за чужой... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T03:15:00+03:00

2025-03-16T03:15:00+03:00

2025-03-16T03:15:00+03:00

сша

европа

евгений бужинский

нато

министерство обороны рф (минобороны рф)

российский совет по международным делам

в мире

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Европа заинтересована в сохранении НАТО больше, чем американцы, ведь США обеспечивают огромную долю расходов альянса на оборону, и европейцы "жируют за чужой счет", считает бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский. Об этом он заявил в интервью сайту "Аргументы и факты"."Я не думаю, что Трамп его (НАТО - ред.) добьет. Хотя, конечно, европейцы заинтересованы в сохранении НАТО больше, чем американцы. Потому что США контролируют Европу экономически, и военный контроль им уже не так важен, как это было после Второй мировой войны", - сказал Бужинский. Сейчас США обеспечивают 65-70% расходов альянса на оборону, а по некоторым позициям (космическая разведка, ВВС, ПВО-ПРО) НАТО зависит от Штатов практически полностью, добавил он. "Трамп же говорит европейцам: это ваш континент, вкладывайтесь в свою оборону сами. Ему неприятно, что в социальном плане европейцы защищены гораздо лучше, чем граждане США, имеют высочайшие пенсии, бесплатную медицину и прочее. А платить за их безопасность приходится американцам. Жируют за чужой счет, получается. Справедливо это? Нет", - отметил Бужинский.

https://ria.ru/20250315/evrosoyuz-2005117697.html

https://ria.ru/20250313/perevooruzhenie-2004871819.html

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европа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, европа, евгений бужинский, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), российский совет по международным делам, в мире