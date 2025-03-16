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СМИ: cотрудники НАСА вынуждены уживаться с тараканами после указа Трампа - РИА Новости, 16.03.2025
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14:54 16.03.2025 (обновлено: 20:20 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/nasa-2005327348.html
СМИ: cотрудники НАСА вынуждены уживаться с тараканами после указа Трампа
СМИ: cотрудники НАСА вынуждены уживаться с тараканами после указа Трампа - РИА Новости, 16.03.2025
СМИ: cотрудники НАСА вынуждены уживаться с тараканами после указа Трампа
Работникам штаб-квартиры американского космического агентства (НАСА), расположенной в Вашингтоне, приходится уживаться с тараканами после распоряжения... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T14:54:00+03:00
2025-03-16T20:20:00+03:00
в мире
технологии
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дональд трамп
вивек рамасвами
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Работникам штаб-квартиры американского космического агентства (НАСА), расположенной в Вашингтоне, приходится уживаться с тараканами после распоряжения президента США Дональда Трампа о переводе всех служащих на работу в офисы, передает агентство Рейтер со ссылкой на президента международной федерации дипломированных инженеров и инженеров-механиков Мэтта Биггса. Уточняется, что когда сотрудники агентства вернулись в офисы в прошлом месяце, они обнаружили тараканов и других насекомых, выползающих из кранов. "Абсолютный хаос происходит в штаб-квартире НАСА. &lt;...&gt; Если у вас нет стола или компьютера, вы не можете делать свою работу. Люди гораздо более непродуктивны", — приводит Рейтер слова Биггса.Знакомые с ситуацией сотрудники агентства также сообщили, что одна из менеджеров в штаб-квартире налогового управления США в Вашингтоне рассказала коллегам во время телефонной конференции, что она сидит на полу с ноутбуком на коленях, потому что у нее нет стола. В свою очередь, сотрудника отдела кадров в этом же учреждении отправили работать в подсобном помещении.Трамп в феврале подписал распоряжение, согласно которому государственные служащие, работающие удаленно, должны вернуться в офис на полный рабочий день. Как отмечает агентство, указ Трампа о возвращении сотрудников в офисы затронул ряд госучреждений, оказавшихся неготовыми к размещению своих сотрудников. Так, служащие управления по гражданству и миграции США сравнили борьбу за столы в некоторых региональных офисах "с фильмами франшизы "Голодные игры". Те, кто не смог получить мебель, вынуждены работать на полу, отмечает Рейтер. По словам агентства, сотрудникам приходится также бороться за места на парковке, терпеть отключение интернета и использовать телефоны, чтобы получить доступ к правительственным данным. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE. При этом портал Axios сообщал со ссылкой на судебные документы, что Маск не является сотрудником DOGE и формально не имеет над ним власти. Отмечалось, что Маск является "особым государственным служащим" и старшим советником президента.
https://ria.ru/20250205/tsru-1997421408.html
https://ria.ru/20250124/ssha-1995384275.html
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в мире, технологии, сша, дональд трамп, вивек рамасвами, наса
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп, Вивек Рамасвами, НАСА
СМИ: cотрудники НАСА вынуждены уживаться с тараканами после указа Трампа

Reuters: сотрудники штаб-квартиры НАСА работают на полу из-за решения Трампа

© AFP Photo/Stan Honda Здание вертикальной сборки НАСА
Здание вертикальной сборки НАСА - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AFP Photo/Stan Honda
Здание вертикальной сборки НАСА. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Работникам штаб-квартиры американского космического агентства (НАСА), расположенной в Вашингтоне, приходится уживаться с тараканами после распоряжения президента США Дональда Трампа о переводе всех служащих на работу в офисы, передает агентство Рейтер со ссылкой на президента международной федерации дипломированных инженеров и инженеров-механиков Мэтта Биггса.
Уточняется, что когда сотрудники агентства вернулись в офисы в прошлом месяце, они обнаружили тараканов и других насекомых, выползающих из кранов.
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"Абсолютный хаос происходит в штаб-квартире НАСА. <...> Если у вас нет стола или компьютера, вы не можете делать свою работу. Люди гораздо более непродуктивны", — приводит Рейтер слова Биггса.
Знакомые с ситуацией сотрудники агентства также сообщили, что одна из менеджеров в штаб-квартире налогового управления США в Вашингтоне рассказала коллегам во время телефонной конференции, что она сидит на полу с ноутбуком на коленях, потому что у нее нет стола. В свою очередь, сотрудника отдела кадров в этом же учреждении отправили работать в подсобном помещении.
Трамп в феврале подписал распоряжение, согласно которому государственные служащие, работающие удаленно, должны вернуться в офис на полный рабочий день.
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Как отмечает агентство, указ Трампа о возвращении сотрудников в офисы затронул ряд госучреждений, оказавшихся неготовыми к размещению своих сотрудников. Так, служащие управления по гражданству и миграции США сравнили борьбу за столы в некоторых региональных офисах "с фильмами франшизы "Голодные игры". Те, кто не смог получить мебель, вынуждены работать на полу, отмечает Рейтер. По словам агентства, сотрудникам приходится также бороться за места на парковке, терпеть отключение интернета и использовать телефоны, чтобы получить доступ к правительственным данным.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
При этом портал Axios сообщал со ссылкой на судебные документы, что Маск не является сотрудником DOGE и формально не имеет над ним власти. Отмечалось, что Маск является "особым государственным служащим" и старшим советником президента.
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В миреТехнологииСШАДональд ТрампВивек РамасвамиНАСА
 
 
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