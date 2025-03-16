В Москве начался прием заявок на фестиваль юных талантов
Начался прием заявок на фестиваль юных талантов "Москва зажигает звезды"
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыВсероссийский фестиваль юных талантов "Волшебная сила голубого потока — Мосгаз зажигает звезды"
Всероссийский фестиваль юных талантов "Волшебная сила голубого потока — Мосгаз зажигает звезды"
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Прием заявок начался на XIII Всероссийский фестиваль юных талантов "Волшебная сила голубого потока — Мосгаз зажигает звезды" 2025 года в столице, к участию приглашаются юные художники и вокалисты, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
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"Начался прием заявок на участие в XIII Всероссийском фестивале юных талантов "Волшебная сила голубого потока — Мосгаз зажигает звезды" 2025 года. Приглашаются юные художники и вокалисты в возрасте от семи до 18 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ежегодно организационный комитет фестиваля, куда входят народный художник России Никас Сафронов, народный артист РСФСР Лев Лещенко, народная артистка РСФСР Анна Шатилова, генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев и лауреат международных конкурсов пианист Лука Сафронов, объявляет тему конкурса, которой должны соответствовать все композиции участников. В 2025 году тема - "Отечество мое: люблю его и защищать готов!".
Подчеркивается, что для юных вокалистов фестиваль предлагает три номинации: "Академический вокал", "Эстрадный вокал" и "Народный вокал". Также участники разделены на три возрастные группы: 8–11 лет, 12–14 лет и 15–18 лет. Помимо этого, заявки на вокальный конкурс принимаются до 10 июня, а итоги будут опубликованы в сентябре.
"Художественный конкурс также проводится в трех возрастных категориях: от семи до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 18 лет. Юные художники могут представить свои работы, посвященные теме любви к Отечеству, в различных техниках и стилях. Прием заявок на художественный конкурс завершится 31 мая, а результаты будут объявлены в июле 2025 года", - добавляется в сообщении.