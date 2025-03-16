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Компартия Молдавии проведет акции по сохранению правды о Победе - РИА Новости, 16.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:29 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/moldaviya-2005334114.html
Компартия Молдавии проведет акции по сохранению правды о Победе
Компартия Молдавии проведет акции по сохранению правды о Победе - РИА Новости, 16.03.2025
Компартия Молдавии проведет акции по сохранению правды о Победе
Партия коммунистов Молдавии (ПРКМ) намерена провести ряд мероприятий, направленных на сохранение исторической правды о победе в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T15:29:00+03:00
2025-03-16T15:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
румыния
венгрия
игорь додон
80-летие победы в великой отечественной войне
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КИШИНЕВ, 16 мар - РИА Новости. Партия коммунистов Молдавии (ПРКМ) намерена провести ряд мероприятий, направленных на сохранение исторической правды о победе в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба политсилы. Ранее лидер Соцпартии, экс-президент Игорь Додон заявил, что праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы пройдут во многих населенных пунктах Молдавии. "В ЦК ПКРМ, состоялся XIV Пленум Центрального Комитета Партии коммунистов Республики Молдова… Особое внимание было уделено подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Принято решение о проведении в республике ряда памятных мероприятий, направленных на сохранение исторической правды, укрепление патриотического воспитания молодежи и борьбу против попыток фальсификации истории", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20250306/pobeda-2003506881.html
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в мире, молдавия, румыния, венгрия, игорь додон, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Румыния, Венгрия, Игорь Додон, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Компартия Молдавии проведет акции по сохранению правды о Победе

ПРКМ проведет мероприятия по сохранению исторической правды о победе в ВОВ

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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КИШИНЕВ, 16 мар - РИА Новости. Партия коммунистов Молдавии (ПРКМ) намерена провести ряд мероприятий, направленных на сохранение исторической правды о победе в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба политсилы.
Ранее лидер Соцпартии, экс-президент Игорь Додон заявил, что праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы пройдут во многих населенных пунктах Молдавии.
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6 марта, 22:23
"В ЦК ПКРМ, состоялся XIV Пленум Центрального Комитета Партии коммунистов Республики Молдова… Особое внимание было уделено подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Принято решение о проведении в республике ряда памятных мероприятий, направленных на сохранение исторической правды, укрепление патриотического воспитания молодежи и борьбу против попыток фальсификации истории", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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