https://ria.ru/20250316/mo-2005366418.html

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Курской и Орловской областях

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Курской и Орловской областях - РИА Новости, 16.03.2025

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Курской и Орловской областях

Дежурные средства ПВО с 18.20 до 19.00 мск уничтожили 27 украинских беспилотников над Курской областью и два - над Орловской, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T19:39:00+03:00

2025-03-16T19:39:00+03:00

2025-03-16T19:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 18.20 до 19.00 мск уничтожили 27 украинских беспилотников над Курской областью и два - над Орловской, сообщило Минобороны РФ."Шестнадцатого марта текущего года с 18.20 до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов: 27 БПЛА - над территорией Курской области и два БПЛА – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)