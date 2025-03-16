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Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Курской и Орловской областях - РИА Новости, 16.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:39 16.03.2025 (обновлено: 19:41 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/mo-2005366418.html
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Курской и Орловской областях
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Курской и Орловской областях - РИА Новости, 16.03.2025
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Курской и Орловской областях
Дежурные средства ПВО с 18.20 до 19.00 мск уничтожили 27 украинских беспилотников над Курской областью и два - над Орловской, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T19:39:00+03:00
2025-03-16T19:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 18.20 до 19.00 мск уничтожили 27 украинских беспилотников над Курской областью и два - над Орловской, сообщило Минобороны РФ."Шестнадцатого марта текущего года с 18.20 до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов: 27 БПЛА - над территорией Курской области и два БПЛА – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Курской и Орловской областях

МО: силы ПВО уничтожили 27 беспилотников ВСУ в Курской области и два в Орловской

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 18.20 до 19.00 мск уничтожили 27 украинских беспилотников над Курской областью и два - над Орловской, сообщило Минобороны РФ.
"Шестнадцатого марта текущего года с 18.20 до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов: 27 БПЛА - над территорией Курской области и два БПЛА – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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