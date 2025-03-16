https://ria.ru/20250316/mo-2005307464.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.03.2025

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 220 украинских боевиков, танк, два БТР, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T12:28:00+03:00

2025-03-16T12:28:00+03:00

2025-03-16T12:38:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 220 украинских боевиков, танк, два БТР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, а также пункт управления БПЛА", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Согласно его данным, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 67 850 военнослужащих, 394 танка, 317 боевых машин пехоты, 285 бронетранспортеров, 2200 боевых бронированных машин, 2442 автомобиля, 558 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

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вооруженные силы украины, курская область, россия