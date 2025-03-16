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Экипаж Crew Dragon перешел на борт МКС - РИА Новости, 16.03.2025
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Наука
 
09:31 16.03.2025 (обновлено: 15:31 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/mks-2005286551.html
Экипаж Crew Dragon перешел на борт МКС
Экипаж Crew Dragon перешел на борт МКС - РИА Новости, 16.03.2025
Экипаж Crew Dragon перешел на борт МКС
Экипаж космического корабля Crew Dragon, в команду которого входит россиянин Кирилл Песков, перешел на борт МКС, сообщили в аккаунте станции в соцсети X. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T09:31:00+03:00
2025-03-16T15:31:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Экипаж космического корабля Crew Dragon, в команду которого входит россиянин Кирилл Песков, перешел на борт МКС, сообщили в аккаунте станции в соцсети X. Аппарат пристыковался к Международной космической станции в 07:04 мск."Члены команды SpaceX присоединились к команде МКС Exp 72 &lt;...&gt; в 00:35 по восточному времени (08:35 мск) в воскресенье, положив начало долгосрочной исследовательской миссии", — говорится в релизе.МКС опубликовала видео встречи экипажей. Кроме Пескова, в составе прибывших — астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси. Crew Dragon, стартовавший к МКС в субботу, вернет застрявших на станции на девять месяцев американских астронавтов миссии Starliner.Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки, поэтому Starliner вернулся на Землю без экипажа.Президент США Дональд Трамп обвинил в случившемся предшественника Джо Байдена, поскольку возвращение астронавтов неоднократно откладывалось. Нынешний глава Белого дома заявил, что лично просил главу SpaceX Илона Маска помочь экипажу Starliner, который долгие месяцы остается на орбите. Миллиардер утверждал, что администрация Байдена отказалась от его предложения вернуть астронавтов прошлой осенью.О том, что Crew-10 вылетит к МКС в марте, стало известно в декабре. Застрявшие астронавты вернутся вместе с экипажем миссии Crew-9, который прибыл на МКС в конце сентября.
https://ria.ru/20250308/kosmos-2003764767.html
https://ria.ru/20250220/mask-2000650402.html
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Экипаж Crew Dragon перешел на борт МКС

Экипаж Crew Dragon с россиянином Песковым после стыковки перешел на борт МКС

© International Space Station/XЭкипаж космического корабля Crew Dragon на борту Международной космической станции. 16 марта 2025
Экипаж космического корабля Crew Dragon на борту Международной космической станции. 16 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© International Space Station/X
Экипаж космического корабля Crew Dragon на борту Международной космической станции. 16 марта 2025
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Экипаж космического корабля Crew Dragon, в команду которого входит россиянин Кирилл Песков, перешел на борт МКС, сообщили в аккаунте станции в соцсети X.
Аппарат пристыковался к Международной космической станции в 07:04 мск.
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"Члены команды SpaceX присоединились к команде МКС Exp 72 <...> в 00:35 по восточному времени (08:35 мск) в воскресенье, положив начало долгосрочной исследовательской миссии", — говорится в релизе.
МКС опубликовала видео встречи экипажей. Кроме Пескова, в составе прибывших — астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси.
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Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки, поэтому Starliner вернулся на Землю без экипажа.
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О том, что Crew-10 вылетит к МКС в марте, стало известно в декабре. Застрявшие астронавты вернутся вместе с экипажем миссии Crew-9, который прибыл на МКС в конце сентября.
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