В Госдуме отреагировали на заявление Макрона о миротворцах на Украине
Депутат Белик назвал заявление Макрона о миротворцах на Украине фальстартом
© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал фальстартом заявление президента Франции Эммануэля Макрона о размещении миротворцев из европейских стран на Украине.
Ранее Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов.
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"Пока что очередь из желающих отправить войска на Украину не стоит, и Макрон по сути разговаривает с "глухими" партнёрами. Президент Макрон взял неуместный фальстарт, за такое могут лишить права участия в мероприятии", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, президент Франции "слишком рано побежал вперёд" в вопросах миротворцев, так как видимо ему "очень хочется славы".
"А разделяют ли его "великие" идеи французские солдаты - большой вопрос. Можно предположить, что найдутся такие желающие, но без одобрения США никто даже построение не объявит. Если и будут миротворцы, то уж точно не из стран-участниц этого конфликта. И базироваться они станут не рядом с киевскими ресторанами и увеселительными заведениями, а там где им укажут стороны переговорного процесса - Россия и США", - сказал депутат.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Ранее агентство Блумберг передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.