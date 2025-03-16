https://ria.ru/20250316/miroshnik-2005299740.html

"Тяжелый случай". Макрона поставили на место после дерзких слов о России

"Тяжелый случай". Макрона поставили на место после дерзких слов о России - РИА Новости, 16.03.2025

"Тяжелый случай". Макрона поставили на место после дерзких слов о России

Президент Франции Эммануэль Макрон ищет оправдание для участия в конфликте на Украине, написал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T11:24:00+03:00

2025-03-16T11:24:00+03:00

2025-03-16T20:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон ищет оправдание для участия в конфликте на Украине, написал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале."Тяжелый случай, когда нормы права очень хочется переписать под свои интересы и ожидания с доводом: Ну я так думаю!" — говорится в публикации. Накануне Макрон заявил, что европейские страны, которые договорятся об отправке военного контингента на Украину якобы для наблюдательной миссии, могут сделать это без согласия Москвы. Президент Франции 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Парижа и Европы, и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление французского лидера чрезвычайно конфронтационным. По его словам, в нем много неточностей — в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе России, и о законных озабоченностях Москвы в связи с этим.

https://ria.ru/20250316/filippo-2005283298.html

https://ria.ru/20250316/zelenskiy-2005281554.html

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в мире, россия, украина, франция, родион мирошник, эммануэль макрон, евросоюз