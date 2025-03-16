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"Тяжелый случай". Макрона поставили на место после дерзких слов о России - РИА Новости, 16.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:24 16.03.2025 (обновлено: 20:29 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/miroshnik-2005299740.html
"Тяжелый случай". Макрона поставили на место после дерзких слов о России
"Тяжелый случай". Макрона поставили на место после дерзких слов о России - РИА Новости, 16.03.2025
"Тяжелый случай". Макрона поставили на место после дерзких слов о России
Президент Франции Эммануэль Макрон ищет оправдание для участия в конфликте на Украине, написал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T11:24:00+03:00
2025-03-16T20:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
франция
родион мирошник
эммануэль макрон
евросоюз
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон ищет оправдание для участия в конфликте на Украине, написал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале."Тяжелый случай, когда нормы права очень хочется переписать под свои интересы и ожидания с доводом: Ну я так думаю!" — говорится в публикации. Накануне Макрон заявил, что европейские страны, которые договорятся об отправке военного контингента на Украину якобы для наблюдательной миссии, могут сделать это без согласия Москвы. Президент Франции 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Парижа и Европы, и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление французского лидера чрезвычайно конфронтационным. По его словам, в нем много неточностей — в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе России, и о законных озабоченностях Москвы в связи с этим.
https://ria.ru/20250316/filippo-2005283298.html
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в мире, россия, украина, франция, родион мирошник, эммануэль макрон, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция, Родион Мирошник, Эммануэль Макрон, Евросоюз
"Тяжелый случай". Макрона поставили на место после дерзких слов о России

Мирошник: Макрон ищет оправдание для участия в конфликте на Украине

© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон ищет оправдание для участия в конфликте на Украине, написал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.

"Тяжелый случай, когда нормы права очень хочется переписать под свои интересы и ожидания с доводом: Ну я так думаю!" — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин во время совместной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Во Франции словами о Путине обратились с важным призывом
Вчера, 08:58
Накануне Макрон заявил, что европейские страны, которые договорятся об отправке военного контингента на Украину якобы для наблюдательной миссии, могут сделать это без согласия Москвы.

Президент Франции 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Парижа и Европы, и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление французского лидера чрезвычайно конфронтационным. По его словам, в нем много неточностей — в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе России, и о законных озабоченностях Москвы в связи с этим.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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Вчера, 08:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаФранцияРодион МирошникЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
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