"Тяжелый случай". Макрона поставили на место после дерзких слов о России
Мирошник: Макрон ищет оправдание для участия в конфликте на Украине
© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон ищет оправдание для участия в конфликте на Украине, написал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.
"Тяжелый случай, когда нормы права очень хочется переписать под свои интересы и ожидания с доводом: Ну я так думаю!" — говорится в публикации.
"Тяжелый случай, когда нормы права очень хочется переписать под свои интересы и ожидания с доводом: Ну я так думаю!" — говорится в публикации.
Накануне Макрон заявил, что европейские страны, которые договорятся об отправке военного контингента на Украину якобы для наблюдательной миссии, могут сделать это без согласия Москвы.
Президент Франции 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Парижа и Европы, и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление французского лидера чрезвычайно конфронтационным. По его словам, в нем много неточностей — в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе России, и о законных озабоченностях Москвы в связи с этим.
Президент Франции 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Парижа и Европы, и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление французского лидера чрезвычайно конфронтационным. По его словам, в нем много неточностей — в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе России, и о законных озабоченностях Москвы в связи с этим.
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