https://ria.ru/20250316/migranty-2005283033.html

Суд в США запретил высылку мигрантов по закону 1798 года, пишет Politico

Суд в США запретил высылку мигрантов по закону 1798 года, пишет Politico - РИА Новости, 16.03.2025

Суд в США запретил высылку мигрантов по закону 1798 года, пишет Politico

Суд в США потребовал прекратить высылку мигрантов из страны самолетами по закону XVIII века, чего ранее добивался президент Дональд Трамп, пишет Politico со... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T08:55:00+03:00

2025-03-16T08:55:00+03:00

2025-03-16T11:08:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Суд в США потребовал прекратить высылку мигрантов из страны самолетами по закону XVIII века, чего ранее добивался президент Дональд Трамп, пишет Politico со ссылкой на судью округа Колумбия Джеймса Боасберга. "Любой самолет с этими людьми, который собирается взлетать или находится в воздухе, должен быть возвращен в Соединенные Штаты, как бы это ни было сделано. Сделайте все, чтобы это было выполнено немедленно", — приводит издание слова судьи. Незадолго до этого суд распорядился временно отложить депортацию пяти венесуэльцев на основании закона 1798 года, которую запланировала администрация Трампа. Теперь суд распространил действие этого решения на всех мигрантов, которых власти США пытаются выслать из страны в соответствии с этим законом.Временный запрет ввели на 14 дней, до определения законности распоряжения Трампа. При этом, как пишет СМИ, на момент вынесения решения суда несколько американских самолетов с депортируемыми венесуэльцами вылетели из Техаса, еще два — направлялись в Сальвадор и Гондурас и приближались к пунктам назначения.В день инаугурации 20 января Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за положения дел на южной границе США.

https://ria.ru/20250211/deportatsija-1998558994.html

https://ria.ru/20250301/migrant-2002501960.html

https://ria.ru/20250305/tramp-2003108475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, техас, дональд трамп, гондурас