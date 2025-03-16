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Суд в США запретил высылку мигрантов по закону 1798 года, пишет Politico - РИА Новости, 16.03.2025
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08:55 16.03.2025 (обновлено: 11:08 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/migranty-2005283033.html
Суд в США запретил высылку мигрантов по закону 1798 года, пишет Politico
Суд в США запретил высылку мигрантов по закону 1798 года, пишет Politico - РИА Новости, 16.03.2025
Суд в США запретил высылку мигрантов по закону 1798 года, пишет Politico
Суд в США потребовал прекратить высылку мигрантов из страны самолетами по закону XVIII века, чего ранее добивался президент Дональд Трамп, пишет Politico со... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T08:55:00+03:00
2025-03-16T11:08:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Суд в США потребовал прекратить высылку мигрантов из страны самолетами по закону XVIII века, чего ранее добивался президент Дональд Трамп, пишет Politico со ссылкой на судью округа Колумбия Джеймса Боасберга. "Любой самолет с этими людьми, который собирается взлетать или находится в воздухе, должен быть возвращен в Соединенные Штаты, как бы это ни было сделано. Сделайте все, чтобы это было выполнено немедленно", — приводит издание слова судьи. Незадолго до этого суд распорядился временно отложить депортацию пяти венесуэльцев на основании закона 1798 года, которую запланировала администрация Трампа. Теперь суд распространил действие этого решения на всех мигрантов, которых власти США пытаются выслать из страны в соответствии с этим законом.Временный запрет ввели на 14 дней, до определения законности распоряжения Трампа. При этом, как пишет СМИ, на момент вынесения решения суда несколько американских самолетов с депортируемыми венесуэльцами вылетели из Техаса, еще два — направлялись в Сальвадор и Гондурас и приближались к пунктам назначения.В день инаугурации 20 января Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за положения дел на южной границе США.
https://ria.ru/20250211/deportatsija-1998558994.html
https://ria.ru/20250301/migrant-2002501960.html
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в мире, сша, техас, дональд трамп, гондурас
В мире, США, Техас, Дональд Трамп, Гондурас
Суд в США запретил высылку мигрантов по закону 1798 года, пишет Politico

Politico: суд в США запретил высылку мигрантов самолетами по закону 1798 года

© AP Photo / Andres LeightonДосмотр мигрантов в штате Техас
Досмотр мигрантов в штате Техас - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Andres Leighton
Досмотр мигрантов в штате Техас. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Суд в США потребовал прекратить высылку мигрантов из страны самолетами по закону XVIII века, чего ранее добивался президент Дональд Трамп, пишет Politico со ссылкой на судью округа Колумбия Джеймса Боасберга.
"Любой самолет с этими людьми, который собирается взлетать или находится в воздухе, должен быть возвращен в Соединенные Штаты, как бы это ни было сделано. Сделайте все, чтобы это было выполнено немедленно", — приводит издание слова судьи.
Рейд по поиску нелегальных мигрантов в США - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
СМИ: депортация мигрантов приведет к кризису фермерских хозяйств в США
11 февраля, 10:36
Незадолго до этого суд распорядился временно отложить депортацию пяти венесуэльцев на основании закона 1798 года, которую запланировала администрация Трампа.
Теперь суд распространил действие этого решения на всех мигрантов, которых власти США пытаются выслать из страны в соответствии с этим законом.
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
США могут выслать более миллиона мигрантов, пишут СМИ
1 марта, 20:57
Временный запрет ввели на 14 дней, до определения законности распоряжения Трампа.
При этом, как пишет СМИ, на момент вынесения решения суда несколько американских самолетов с депортируемыми венесуэльцами вылетели из Техаса, еще два — направлялись в Сальвадор и Гондурас и приближались к пунктам назначения.
В день инаугурации 20 января Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за положения дел на южной границе США.
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Число незаконных пересечений границы США мигрантами снизилось, заявил Трамп
5 марта, 06:24
 
В миреСШАТехасДональд ТрампГондурас
 
 
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