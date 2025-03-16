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Мерц рассказал про планы на посту канцлера Германии - РИА Новости, 16.03.2025
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18:23 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/merts-2005355030.html
Мерц рассказал про планы на посту канцлера Германии
Мерц рассказал про планы на посту канцлера Германии - РИА Новости, 16.03.2025
Мерц рассказал про планы на посту канцлера Германии
Лидер победившего на недавних выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заверил, что на... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T18:23:00+03:00
2025-03-16T18:23:00+03:00
в мире
германия
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европа
фридрих мерц
олаф шольц
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Лидер победившего на недавних выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заверил, что на посту канцлера возьмет на себя ответственность за экологию, хоть и не превратится в "зеленого". "Я пока еще не стал федеральным канцлером. Но я могу гарантировать: я точно не стану "зеленым". Но я буду канцлером, который берет на себя ответственность за экологическую политику", - сказал Мерц в интервью немецкой газете Bild. Он также заявил, что для него очевидно, что масштабные инвестиции в оборону "крайне необходимы". При этом, по его словам, многие его сограждане "справедливо ожидают, что в то же время власти сделают что-то для инфраструктуры, школ, больниц и транспортных коммуникаций". Однако, по его мнению, обвинения в том, что он лгал избирателям, поскольку во время предвыборной кампании утверждал, что не хочет новых долгов, не выдерживают критики. "Я серьезно отношусь к обвинениям, но не думаю, что они обоснованы. Конечно, в последние несколько недель мы обсуждали, какие новые ответы необходимы в связи с резко изменившейся международной ситуацией. Но я и до выборов говорил: мы можем говорить о внесении поправок в Основной закон. Неизменными являются лишь несколько статей. Но если мы это сделаем, мы должны внести поправки в долговой тормоз, чтобы обеспечить реальную возможность дополнительных инвестиций в наше будущее - и именно это мы и делаем", - пояснил Мерц. Ранее издание Bild сообщило, что предметом обсуждения ХДС/ХСС и СДПГ является возможность создания двух мегафондов - для развития вооруженных сил и инфраструктуры страны. Сообщалось, что суммарно в эти фонды может быть привлечено порядка 900 миллиардов евро, причем это будут заемные средства. Среди вариантов рассматривается создание специального фонда для новых военных расходов и помощи Украине в размере 3 миллиардов евро. Позднее лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц подтвердил, что его фракция совместно с СДПГ внесет в бундестаг поправку в конституцию страны, которая позволит существенно увеличивать долги для финансирования растущих расходов на оборону. Данный шаг Мерц объяснил усиливающимися угрозами безопасности для Европы на фоне продолжающегося конфликта на Украине и политики новой администрации США. В настоящее время в конституции Германии есть ограничение на возможность правительства брать новые заимствования (так называемый "долговой тормоз"). Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
https://ria.ru/20250314/merts-2005052744.html
https://ria.ru/20250228/evropa-2002331701.html
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в мире, германия, украина, европа, фридрих мерц, олаф шольц, хдс/хсс, bild, левая (партия)
В мире, Германия, Украина, Европа, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Bild, Левая (партия)
Мерц рассказал про планы на посту канцлера Германии

Лидер ХДС/ХСС Мерц пообещал взять на себя ответственность за экологию

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридих Мерц
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридих Мерц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Лидер победившего на недавних выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заверил, что на посту канцлера возьмет на себя ответственность за экологию, хоть и не превратится в "зеленого".
"Я пока еще не стал федеральным канцлером. Но я могу гарантировать: я точно не стану "зеленым". Но я буду канцлером, который берет на себя ответственность за экологическую политику", - сказал Мерц в интервью немецкой газете Bild.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Мерц заявил о растущих расходов на оборону в Германии
14 марта, 17:05
Он также заявил, что для него очевидно, что масштабные инвестиции в оборону "крайне необходимы". При этом, по его словам, многие его сограждане "справедливо ожидают, что в то же время власти сделают что-то для инфраструктуры, школ, больниц и транспортных коммуникаций". Однако, по его мнению, обвинения в том, что он лгал избирателям, поскольку во время предвыборной кампании утверждал, что не хочет новых долгов, не выдерживают критики.
"Я серьезно отношусь к обвинениям, но не думаю, что они обоснованы. Конечно, в последние несколько недель мы обсуждали, какие новые ответы необходимы в связи с резко изменившейся международной ситуацией. Но я и до выборов говорил: мы можем говорить о внесении поправок в Основной закон. Неизменными являются лишь несколько статей. Но если мы это сделаем, мы должны внести поправки в долговой тормоз, чтобы обеспечить реальную возможность дополнительных инвестиций в наше будущее - и именно это мы и делаем", - пояснил Мерц.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Европа и Германия не будут переходить к военной экономике, заявил Мерц
28 февраля, 19:46
Ранее издание Bild сообщило, что предметом обсуждения ХДС/ХСС и СДПГ является возможность создания двух мегафондов - для развития вооруженных сил и инфраструктуры страны. Сообщалось, что суммарно в эти фонды может быть привлечено порядка 900 миллиардов евро, причем это будут заемные средства. Среди вариантов рассматривается создание специального фонда для новых военных расходов и помощи Украине в размере 3 миллиардов евро.
Позднее лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц подтвердил, что его фракция совместно с СДПГ внесет в бундестаг поправку в конституцию страны, которая позволит существенно увеличивать долги для финансирования растущих расходов на оборону. Данный шаг Мерц объяснил усиливающимися угрозами безопасности для Европы на фоне продолжающегося конфликта на Украине и политики новой администрации США.
В настоящее время в конституции Германии есть ограничение на возможность правительства брать новые заимствования (так называемый "долговой тормоз").
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Мерц заявил о невозможности для Германии получить ядерное оружие
9 марта, 15:18
 
В миреГерманияУкраинаЕвропаФридрих МерцОлаф ШольцХДС/ХССBildЛевая (партия)
 
 
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