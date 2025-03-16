Мерц рассказал про планы на посту канцлера Германии
Лидер ХДС/ХСС Мерц пообещал взять на себя ответственность за экологию
© AP Photo / Ebrahim NorooziФридих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридих Мерц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Лидер победившего на недавних выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заверил, что на посту канцлера возьмет на себя ответственность за экологию, хоть и не превратится в "зеленого".
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Он также заявил, что для него очевидно, что масштабные инвестиции в оборону "крайне необходимы". При этом, по его словам, многие его сограждане "справедливо ожидают, что в то же время власти сделают что-то для инфраструктуры, школ, больниц и транспортных коммуникаций". Однако, по его мнению, обвинения в том, что он лгал избирателям, поскольку во время предвыборной кампании утверждал, что не хочет новых долгов, не выдерживают критики.
"Я серьезно отношусь к обвинениям, но не думаю, что они обоснованы. Конечно, в последние несколько недель мы обсуждали, какие новые ответы необходимы в связи с резко изменившейся международной ситуацией. Но я и до выборов говорил: мы можем говорить о внесении поправок в Основной закон. Неизменными являются лишь несколько статей. Но если мы это сделаем, мы должны внести поправки в долговой тормоз, чтобы обеспечить реальную возможность дополнительных инвестиций в наше будущее - и именно это мы и делаем", - пояснил Мерц.
Ранее издание Bild сообщило, что предметом обсуждения ХДС/ХСС и СДПГ является возможность создания двух мегафондов - для развития вооруженных сил и инфраструктуры страны. Сообщалось, что суммарно в эти фонды может быть привлечено порядка 900 миллиардов евро, причем это будут заемные средства. Среди вариантов рассматривается создание специального фонда для новых военных расходов и помощи Украине в размере 3 миллиардов евро.
Позднее лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц подтвердил, что его фракция совместно с СДПГ внесет в бундестаг поправку в конституцию страны, которая позволит существенно увеличивать долги для финансирования растущих расходов на оборону. Данный шаг Мерц объяснил усиливающимися угрозами безопасности для Европы на фоне продолжающегося конфликта на Украине и политики новой администрации США.
В настоящее время в конституции Германии есть ограничение на возможность правительства брать новые заимствования (так называемый "долговой тормоз").
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.