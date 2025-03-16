https://ria.ru/20250316/merkuris-2005266432.html

"Сорвали сделку": в Британии оценили слова Путина о предложении США

"Сорвали сделку": в Британии оценили слова Путина о предложении США - РИА Новости, 16.03.2025

"Сорвали сделку": в Британии оценили слова Путина о предложении США

Хотя предложение США о прекращении огня не было отвергнуто, оно вызывает у России исторически обоснованные опасения, заявил аналитик Александр Меркурис на... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T02:43:00+03:00

2025-03-16T02:43:00+03:00

2025-03-16T04:58:00+03:00

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владимир зеленский

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Хотя предложение США о прекращении огня не было отвергнуто, оно вызывает у России исторически обоснованные опасения, заявил аналитик Александр Меркурис на YouTube."У России есть исторически обоснованные опасения: прошлые прекращения огня не соблюдались. Кроме того, Москва считает, что единственной целью нового прекращения огня будет попытка улучшить положение Киева не фронте", — сказал он.Меркурис напомнил два случая срыва договоренностей."Первое —Минские соглашения февраля 2015 года, которые, по признанию самих украинцев, они не собирались соблюдать, но использовали их для перевооружения и подготовки армии для войны с молчаливого согласия Европы. Второе событие: Стамбульская сделка в апреле 2022 года, когда европейские лидеры <…> сорвали сделку", — заключил аналитик.Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление после встречи, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки.Президент России Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли Киев им команду сложить оружие. Кроме того, добавил Путин, непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена.

https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html

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в мире, россия, сша, киев, александр меркурис, владимир путин, владимир зеленский