https://ria.ru/20250316/meladze-2005010489.html
Как живется в эмиграции Константину Меладзе после развода с Брежневой
Как живется в эмиграции Константину Меладзе после развода с Брежневой - РИА Новости, 16.03.2025
Как живется в эмиграции Константину Меладзе после развода с Брежневой
После начала СВО в феврале 2022 года продюсер и композитор Константин Меладзе, который долгие годы плодотворно работал в России, уехал за границу. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T09:00:00+03:00
2025-03-16T09:00:00+03:00
2025-03-16T09:00:00+03:00
шоубиз
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константин меладзе
валерий меладзе
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. После начала СВО в феврале 2022 года продюсер и композитор Константин Меладзе, который долгие годы плодотворно работал в России, уехал за границу.Он старается избегать появлений на публике и практически не выходил на связь с внешним миром. Поговаривают, что Меладзе переживает тяжелый период в своей жизни: развод с женой, потеря стабильного дохода – всё это привело к затяжной депрессии.Но несмотря на демонстративное неприятие политики, композитор, как утверждают СМИ, все же получает доходы из России. Хотя назад возвращаться не планирует.Десять лет свиданий тайкомКонстантин Меладзе стал известен в России в начале 90-х. Его песни и музыка становились популярными хитами, а исполнителями его произведений в разное время были такие знаменитости, как Алла Пугачева, София Ротару, Григорий Лепс, Марк Тишман, Ани Лорак и, конечно же, его родной брат, Валерий Меладзе.В девяностых он и заключил свой первый брак с Яной Сумм. Супруги стали родителями троих детей. Казалось, их союз весьма крепкий и может пережить любые испытания.Однако в августе 2013 года стало известно, что после 19 лет совместной жизни Константин и Яна решили развестись. Причина развода банальна: другая женщина, а именно красивая и эффектная участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, отношения с которой начались еще в 2005 году.Новый союз Константина Меладзе и Веры Брежневой оформился официально в 2015 году, спустя десять лет свиданий тайком. Свадьба прошла в Италии в узком кругу, без лишней огласки и многочисленных гостей. Разница в возрасте между женихом и невестой составляла 19 лет.В 2019 году появились упорные слухи о новом романе композитора — на этот раз с другой участницей "ВИА Гры" Эрикой Герцег.Развод с БрежневойЕсть и другая версия: супругов рассорили политика и деньги.Говорят, Вера хотела, чтобы Константин открыто заявил о своей поддержке Украины. Но он отказался, поскольку в России у него продюсерский центр и большое количество недвижимости.Плюс начались финансовые проблемы: "ВИА Гру" перестали заказывать на частные мероприятия, и кассовых концертов у группы также не было. Меладзе пришлось распустить группу, поскольку за последний год он заработал на группе намного меньше, чем потратил на зарплаты коллективу.У Брежневой с работой совсем плохо: редкие выступления в Прибалтике, да и всё. Певица принципиально отказалась петь на русском языке и записала несколько песен на украинском. Но, как оказалось, успехом они не пользуются.В итоге пара развелась.Не приехал в Россию даже ради памяти отцаРазвод с Брежневой тяжело сказался на Меладзе, он погрузился в затяжную депрессию.В 2023 году накануне своего дня рождения композитор выложил в сеть весьма унылое видео: в черно-белом ролике Меладзе молча ехал на велосипеде по пустой парковке, медленно удаляясь от камеры под звук скрипящих колес и щебета птиц.Впоследствии Меладзе никак не прокомментировал ситуацию, оставив вопросы поклонников о своем самочувствии без ответа.Возвращаться в Россию певец, похоже, не планирует. Даже ради памяти собственного отца Константин Меладзе, по данным СМИ.. В первую годовщину смерти Шота Константиновича Меладзе, который скончался в возрасте 90 лет, 19 января 2024 года, композитор решил остаться за границей.Продолжает зарабатывать миллионы в РоссииВпрочем, ни затяжная депрессия, ни политическая позиция не мешает Меладзе получать деньги из России, хотя после эмиграции композитор официально закрыл свое ИП..По данным телеграм-канала Shot, его компания ООО "Меладзе Мьюзик" показала стремительный рост прибыли: по итогам 2024 года она составила 85,3 миллиона рублей, что почти в пять раз больше, чем в 2023-м, когда лейбл принес Меладзе лишь 16,7 миллиона.Пользователи в Сети, комментируя новость, отметили: возможно, композитор рано или поздно определится, где жить, а где зарабатывать.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, италия, украина, вера брежнева, константин меладзе, валерий меладзе
Шоубиз, Россия, Италия, Украина, Вера Брежнева, Константин Меладзе, Валерий Меладзе
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. После начала СВО в феврале 2022 года продюсер и композитор Константин Меладзе, который долгие годы плодотворно работал в России, уехал за границу.
Он старается избегать появлений на публике и практически не выходил на связь с внешним миром. Поговаривают, что Меладзе переживает тяжелый период в своей жизни: развод с женой, потеря стабильного дохода – всё это привело к затяжной депрессии.
Но несмотря на демонстративное неприятие политики, композитор, как утверждают СМИ, все же получает доходы из России. Хотя назад возвращаться не планирует.
Десять лет свиданий тайком
Константин Меладзе стал известен в России в начале 90-х. Его песни и музыка становились популярными хитами, а исполнителями его произведений в разное время были такие знаменитости, как Алла Пугачева, София Ротару, Григорий Лепс, Марк Тишман, Ани Лорак и, конечно же, его родной брат, Валерий Меладзе.
В девяностых он и заключил свой первый брак с Яной Сумм. Супруги стали родителями троих детей. Казалось, их союз весьма крепкий и может пережить любые испытания.
Однако в августе 2013 года стало известно, что после 19 лет совместной жизни Константин и Яна решили развестись. Причина развода банальна: другая женщина, а именно красивая и эффектная участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, отношения с которой начались еще в 2005 году.
Новый союз Константина Меладзе и Веры Брежневой оформился официально в 2015 году, спустя десять лет свиданий тайком. Свадьба прошла в Италии в узком кругу, без лишней огласки и многочисленных гостей. Разница в возрасте между женихом и невестой составляла 19 лет.
В 2019 году появились упорные слухи о новом романе композитора — на этот раз с другой участницей "ВИА Гры" Эрикой Герцег.
Есть и другая версия: супругов рассорили политика и деньги.
Говорят, Вера хотела, чтобы Константин открыто заявил о своей поддержке Украины. Но он отказался, поскольку в России у него продюсерский центр и большое количество недвижимости.
Плюс начались финансовые проблемы: "ВИА Гру" перестали заказывать на частные мероприятия, и кассовых концертов у группы также не было. Меладзе пришлось распустить группу, поскольку за последний год он заработал на группе намного меньше, чем потратил на зарплаты коллективу.
У Брежневой с работой совсем плохо: редкие выступления в Прибалтике, да и всё. Певица принципиально отказалась петь на русском языке и записала несколько песен на украинском. Но, как оказалось, успехом они не пользуются.
Не приехал в Россию даже ради памяти отца
Развод с Брежневой тяжело сказался на Меладзе, он погрузился в затяжную депрессию.
В 2023 году накануне своего дня рождения композитор выложил в сеть весьма унылое видео: в черно-белом ролике Меладзе молча ехал на велосипеде по пустой парковке, медленно удаляясь от камеры под звук скрипящих колес и щебета птиц.
Впоследствии Меладзе никак не прокомментировал ситуацию, оставив вопросы поклонников о своем самочувствии без ответа.
Возвращаться в Россию певец, похоже, не планирует. Даже ради памяти собственного отца Константин Меладзе, по данным СМИ
.. В первую годовщину смерти Шота Константиновича Меладзе, который скончался в возрасте 90 лет, 19 января 2024 года, композитор решил остаться за границей.
Продолжает зарабатывать миллионы в России
Впрочем, ни затяжная депрессия, ни политическая позиция не мешает Меладзе получать деньги из России, хотя после эмиграции композитор официально закрыл свое ИП..
По данным телеграм-канала Shot
, его компания ООО "Меладзе Мьюзик" показала стремительный рост прибыли: по итогам 2024 года она составила 85,3 миллиона рублей, что почти в пять раз больше, чем в 2023-м, когда лейбл принес Меладзе лишь 16,7 миллиона.
Пользователи в Сети, комментируя новость, отметили: возможно, композитор рано или поздно определится, где жить, а где зарабатывать.