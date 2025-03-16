https://ria.ru/20250316/meladze-2005010489.html

Как живется в эмиграции Константину Меладзе после развода с Брежневой

Как живется в эмиграции Константину Меладзе после развода с Брежневой - РИА Новости, 16.03.2025

Как живется в эмиграции Константину Меладзе после развода с Брежневой

После начала СВО в феврале 2022 года продюсер и композитор Константин Меладзе, который долгие годы плодотворно работал в России, уехал за границу. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T09:00:00+03:00

2025-03-16T09:00:00+03:00

2025-03-16T09:00:00+03:00

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валерий меладзе

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. После начала СВО в феврале 2022 года продюсер и композитор Константин Меладзе, который долгие годы плодотворно работал в России, уехал за границу.Он старается избегать появлений на публике и практически не выходил на связь с внешним миром. Поговаривают, что Меладзе переживает тяжелый период в своей жизни: развод с женой, потеря стабильного дохода – всё это привело к затяжной депрессии.Но несмотря на демонстративное неприятие политики, композитор, как утверждают СМИ, все же получает доходы из России. Хотя назад возвращаться не планирует.Десять лет свиданий тайкомКонстантин Меладзе стал известен в России в начале 90-х. Его песни и музыка становились популярными хитами, а исполнителями его произведений в разное время были такие знаменитости, как Алла Пугачева, София Ротару, Григорий Лепс, Марк Тишман, Ани Лорак и, конечно же, его родной брат, Валерий Меладзе.В девяностых он и заключил свой первый брак с Яной Сумм. Супруги стали родителями троих детей. Казалось, их союз весьма крепкий и может пережить любые испытания.Однако в августе 2013 года стало известно, что после 19 лет совместной жизни Константин и Яна решили развестись. Причина развода банальна: другая женщина, а именно красивая и эффектная участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, отношения с которой начались еще в 2005 году.Новый союз Константина Меладзе и Веры Брежневой оформился официально в 2015 году, спустя десять лет свиданий тайком. Свадьба прошла в Италии в узком кругу, без лишней огласки и многочисленных гостей. Разница в возрасте между женихом и невестой составляла 19 лет.В 2019 году появились упорные слухи о новом романе композитора — на этот раз с другой участницей "ВИА Гры" Эрикой Герцег.Развод с БрежневойЕсть и другая версия: супругов рассорили политика и деньги.Говорят, Вера хотела, чтобы Константин открыто заявил о своей поддержке Украины. Но он отказался, поскольку в России у него продюсерский центр и большое количество недвижимости.Плюс начались финансовые проблемы: "ВИА Гру" перестали заказывать на частные мероприятия, и кассовых концертов у группы также не было. Меладзе пришлось распустить группу, поскольку за последний год он заработал на группе намного меньше, чем потратил на зарплаты коллективу.У Брежневой с работой совсем плохо: редкие выступления в Прибалтике, да и всё. Певица принципиально отказалась петь на русском языке и записала несколько песен на украинском. Но, как оказалось, успехом они не пользуются.В итоге пара развелась.Не приехал в Россию даже ради памяти отцаРазвод с Брежневой тяжело сказался на Меладзе, он погрузился в затяжную депрессию.В 2023 году накануне своего дня рождения композитор выложил в сеть весьма унылое видео: в черно-белом ролике Меладзе молча ехал на велосипеде по пустой парковке, медленно удаляясь от камеры под звук скрипящих колес и щебета птиц.Впоследствии Меладзе никак не прокомментировал ситуацию, оставив вопросы поклонников о своем самочувствии без ответа.Возвращаться в Россию певец, похоже, не планирует. Даже ради памяти собственного отца Константин Меладзе, по данным СМИ.. В первую годовщину смерти Шота Константиновича Меладзе, который скончался в возрасте 90 лет, 19 января 2024 года, композитор решил остаться за границей.Продолжает зарабатывать миллионы в РоссииВпрочем, ни затяжная депрессия, ни политическая позиция не мешает Меладзе получать деньги из России, хотя после эмиграции композитор официально закрыл свое ИП..По данным телеграм-канала Shot, его компания ООО "Меладзе Мьюзик" показала стремительный рост прибыли: по итогам 2024 года она составила 85,3 миллиона рублей, что почти в пять раз больше, чем в 2023-м, когда лейбл принес Меладзе лишь 16,7 миллиона.Пользователи в Сети, комментируя новость, отметили: возможно, композитор рано или поздно определится, где жить, а где зарабатывать.

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россия, италия, украина, вера брежнева, константин меладзе, валерий меладзе