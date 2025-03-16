https://ria.ru/20250316/mchs-2005365121.html
Замглавы МЧС Курынин попал в ДТП
Замглавы МЧС Курынин попал в ДТП - РИА Новости, 16.03.2025
Замглавы МЧС Курынин попал в ДТП
Служебный автомобиль заместителя главы МЧС Романа Курынина, находившегося с рабочей поездкой в ДНР, попал в аварию, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T19:26:00+03:00
2025-03-16T19:26:00+03:00
2025-03-16T20:16:00+03:00
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408588_0:193:3071:1920_1920x0_80_0_0_ae4fb2dc04c67faf88db5b67f4411f8a.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Служебный автомобиль заместителя главы МЧС Романа Курынина, находившегося с рабочей поездкой в ДНР, попал в аварию, сообщили в ведомстве."На обратном пути в Москву в Тульской области, на трассе М-4 "Дон", служебный автомобиль попал в ДТП. Пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась", — говорится в публикации в Telegram-канале.Как уточняется, Курынин находился с рабочей поездкой в ДНР по поручению главы МЧС Александра Куренкова.
https://ria.ru/20250306/avariya-2003503381.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408588_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_f3fdf79976a3ade4ed164fdfc167e909.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Замглавы МЧС Курынин попал в ДТП
Служебный автомобиль замглавы МЧС Курынина попал в ДТП, пострадавших нет