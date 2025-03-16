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Замглавы МЧС Курынин попал в ДТП - РИА Новости, 16.03.2025
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19:26 16.03.2025 (обновлено: 20:16 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/mchs-2005365121.html
Замглавы МЧС Курынин попал в ДТП
Замглавы МЧС Курынин попал в ДТП - РИА Новости, 16.03.2025
Замглавы МЧС Курынин попал в ДТП
Служебный автомобиль заместителя главы МЧС Романа Курынина, находившегося с рабочей поездкой в ДНР, попал в аварию, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T19:26:00+03:00
2025-03-16T20:16:00+03:00
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Служебный автомобиль заместителя главы МЧС Романа Курынина, находившегося с рабочей поездкой в ДНР, попал в аварию, сообщили в ведомстве.&quot;На обратном пути в Москву в Тульской области, на трассе М-4 &quot;Дон&quot;, служебный автомобиль попал в ДТП. Пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Как уточняется, Курынин находился с рабочей поездкой в ДНР по поручению главы МЧС Александра Куренкова.
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донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Замглавы МЧС Курынин попал в ДТП

Служебный автомобиль замглавы МЧС Курынина попал в ДТП, пострадавших нет

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоман Курынин
Роман Курынин - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Роман Курынин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Служебный автомобиль заместителя главы МЧС Романа Курынина, находившегося с рабочей поездкой в ДНР, попал в аварию, сообщили в ведомстве.
«

"На обратном пути в Москву в Тульской области, на трассе М-4 "Дон", служебный автомобиль попал в ДТП. Пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Как уточняется, Курынин находился с рабочей поездкой в ДНР по поручению главы МЧС Александра Куренкова.
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