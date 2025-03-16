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Замглавы МЧС Курынин попал в ДТП

Замглавы МЧС Курынин попал в ДТП - РИА Новости, 16.03.2025

Замглавы МЧС Курынин попал в ДТП

Служебный автомобиль заместителя главы МЧС Романа Курынина, находившегося с рабочей поездкой в ДНР, попал в аварию, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T19:26:00+03:00

2025-03-16T19:26:00+03:00

2025-03-16T20:16:00+03:00

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Служебный автомобиль заместителя главы МЧС Романа Курынина, находившегося с рабочей поездкой в ДНР, попал в аварию, сообщили в ведомстве."На обратном пути в Москву в Тульской области, на трассе М-4 "Дон", служебный автомобиль попал в ДТП. Пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась", — говорится в публикации в Telegram-канале.Как уточняется, Курынин находился с рабочей поездкой в ДНР по поручению главы МЧС Александра Куренкова.

https://ria.ru/20250306/avariya-2003503381.html

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донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия