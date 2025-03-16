https://ria.ru/20250316/markaryan-2005274509.html

В отношении блогера Маркаряна началась проверка

В отношении блогера Маркаряна началась проверка - РИА Новости, 16.03.2025

В отношении блогера Маркаряна началась проверка

Доследственная проверка в отношении блогера Арсена Маркаряна началась после его интервью, где он призывал к терроризму в России и в отношении ее граждан с... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T05:22:00+03:00

2025-03-16T05:22:00+03:00

2025-03-16T05:22:00+03:00

россия

происшествия

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МОСКВА,16 мар - РИА Новости. Доследственная проверка в отношении блогера Арсена Маркаряна началась после его интервью, где он призывал к терроризму в России и в отношении ее граждан с использованием БПЛА, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее московская прокуратура сообщила, что выявила видеоролик-интервью с блогером Арсеном Маркаряном, в ходе которого последний, сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории России и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов. Как отметили в ведомстве, с такими же заявлениями Маркарян выступил в прямом эфире другого канала на этом же видеохостинге. "По факту высказываний Арсена Маркаряна начата доследственная проверка по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", - сказал собеседник агентства. Маркарян — инфобизнесмен и коуч, известный своими противоречивыми и мизогинными высказываниями.

https://ria.ru/20241205/zhitel-1987507826.html

https://ria.ru/20240611/arest-1952281405.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, происшествия