https://ria.ru/20250316/markaryan-2005274509.html
В отношении блогера Маркаряна началась проверка
В отношении блогера Маркаряна началась проверка - РИА Новости, 16.03.2025
В отношении блогера Маркаряна началась проверка
Доследственная проверка в отношении блогера Арсена Маркаряна началась после его интервью, где он призывал к терроризму в России и в отношении ее граждан с... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T05:22:00+03:00
2025-03-16T05:22:00+03:00
2025-03-16T05:22:00+03:00
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МОСКВА,16 мар - РИА Новости. Доследственная проверка в отношении блогера Арсена Маркаряна началась после его интервью, где он призывал к терроризму в России и в отношении ее граждан с использованием БПЛА, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее московская прокуратура сообщила, что выявила видеоролик-интервью с блогером Арсеном Маркаряном, в ходе которого последний, сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории России и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов. Как отметили в ведомстве, с такими же заявлениями Маркарян выступил в прямом эфире другого канала на этом же видеохостинге. "По факту высказываний Арсена Маркаряна начата доследственная проверка по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", - сказал собеседник агентства. Маркарян — инфобизнесмен и коуч, известный своими противоречивыми и мизогинными высказываниями.
https://ria.ru/20241205/zhitel-1987507826.html
https://ria.ru/20240611/arest-1952281405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия
В отношении блогера Маркаряна началась проверка
Прокуратура начала проверку в отношении блогера Маркаряна после его интервью
МОСКВА,16 мар - РИА Новости. Доследственная проверка в отношении блогера Арсена Маркаряна началась после его интервью, где он призывал к терроризму в России и в отношении ее граждан с использованием БПЛА, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее московская прокуратура сообщила, что выявила видеоролик-интервью с блогером Арсеном Маркаряном, в ходе которого последний, сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории России
и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Как отметили в ведомстве, с такими же заявлениями Маркарян выступил в прямом эфире другого канала на этом же видеохостинге.
"По факту высказываний Арсена Маркаряна начата доследственная проверка по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", - сказал собеседник агентства.
Маркарян — инфобизнесмен и коуч, известный своими противоречивыми и мизогинными высказываниями.