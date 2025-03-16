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В Северной Македонии не менее 50 человек погибли при пожаре на дискотеке - РИА Новости, 16.03.2025
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10:28 16.03.2025 (обновлено: 12:15 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/makedoniya-2005291221.html
В Северной Македонии не менее 50 человек погибли при пожаре на дискотеке
В Северной Македонии не менее 50 человек погибли при пожаре на дискотеке - РИА Новости, 16.03.2025
В Северной Македонии не менее 50 человек погибли при пожаре на дискотеке
Не менее 50 человек погибли при пожаре на дискотеке в городе Кочани в Северной Македонии, сообщило агентство MIA со ссылкой на местное МВД. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T10:28:00+03:00
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в мире
северная македония
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БЕЛГРАД, 16 мар — РИА Новости. Не менее 50 человек погибли при пожаре на дискотеке в городе Кочани в Северной Македонии, сообщило агентство MIA со ссылкой на местное МВД.Позднее глава ведомства Панче Тошковски уточнил, что погиб 51 человек, госпитализировали более сотни.Возгорание на дискотеке "Пулс" (Пульс) произошло около 03:00 (05:00 мск), предположительно, из-за использования пиротехнических средств во время концерта македонской группы DNK. Всего на мероприятии присутствовали полторы тысячи человек.На место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают местные жители.
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северная македония
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в мире, северная македония
В мире, Северная Македония
В Северной Македонии не менее 50 человек погибли при пожаре на дискотеке

По меньшей мере 50 человек погибли на дискотеке в македонском городе Кочани

© СоцсетиПожар в ночном клубе в македонском городе Кочани
Пожар в ночном клубе в македонском городе Кочани - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Соцсети
Пожар в ночном клубе в македонском городе Кочани
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БЕЛГРАД, 16 мар — РИА Новости. Не менее 50 человек погибли при пожаре на дискотеке в городе Кочани в Северной Македонии, сообщило агентство MIA со ссылкой на местное МВД.
Позднее глава ведомства Панче Тошковски уточнил, что погиб 51 человек, госпитализировали более сотни.
© Кадр видео из соцсетейМесто пожара в ночном клубе в македонском городе Кочани
Место пожара в ночном клубе в македонском городе Кочани
Место пожара в ночном клубе в македонском городе Кочани
© Кадр видео из соцсетей
1 из 2
© Кадр видео из соцсетейМесто пожара в ночном клубе в македонском городе Кочани
Место пожара в ночном клубе в македонском городе Кочани
Место пожара в ночном клубе в македонском городе Кочани
© Кадр видео из соцсетей
2 из 2
Место пожара в ночном клубе в македонском городе Кочани
© Кадр видео из соцсетей
1 из 2
Место пожара в ночном клубе в македонском городе Кочани
© Кадр видео из соцсетей
2 из 2
Возгорание на дискотеке "Пулс" (Пульс) произошло около 03:00 (05:00 мск), предположительно, из-за использования пиротехнических средств во время концерта македонской группы DNK. Всего на мероприятии присутствовали полторы тысячи человек.
На место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают местные жители.
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