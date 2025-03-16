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В больницы в Северной Македонии поступили 118 пострадавших при пожаре - РИА Новости, 16.03.2025
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13:05 16.03.2025 (обновлено: 14:07 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/makedonija-2005311608.html
В больницы в Северной Македонии поступили 118 пострадавших при пожаре
В больницы в Северной Македонии поступили 118 пострадавших при пожаре - РИА Новости, 16.03.2025
В больницы в Северной Македонии поступили 118 пострадавших при пожаре
В больницах Северной Македонии лечение проходят 118 пострадавших при пожаре на дискотеке, среди них есть дети, заявил министр здравоохранения Арбен Таравари. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T13:05:00+03:00
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северная македония
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БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. В больницах Северной Македонии лечение проходят 118 пострадавших при пожаре на дискотеке, среди них есть дети, заявил министр здравоохранения Арбен Таравари. Пожар на дискотеке "Пулс" (Пульс) в городе Кочани произошел около 3.00 (5.00 мск), предположительно из-за использования пиротехнических средств во время концерта группы ДНК, на котором присутствовали около 1,5 тысяч человек. По данным МВД Северной Македонии, погиб 51 человек, госпитализированы более 100. "В данный момент 118 человек поступили в больницы страны - в городах Кочани, Штип, здесь (в Скопье - ред.)... Несколько человек в клинике пластической хирургии и в детской хирургии", - заявил глава минздрава на брифинге в Клиническом центре Скопье. На место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают граждане. Родители в соцсетях публикуют фотографии детей, ищут их по больницам.
северная македония
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в мире, северная македония, скопье
В мире, Северная Македония, Скопье
В больницы в Северной Македонии поступили 118 пострадавших при пожаре

В Северной Македонии госпитализировали 118 пострадавших при пожаре на дискотеке

© Кадр видео из соцсетейМесто пожара в ночном клубе в македонском городе Кочани
Место пожара в ночном клубе в македонском городе Кочани - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Место пожара в ночном клубе в македонском городе Кочани
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БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. В больницах Северной Македонии лечение проходят 118 пострадавших при пожаре на дискотеке, среди них есть дети, заявил министр здравоохранения Арбен Таравари.
Пожар на дискотеке "Пулс" (Пульс) в городе Кочани произошел около 3.00 (5.00 мск), предположительно из-за использования пиротехнических средств во время концерта группы ДНК, на котором присутствовали около 1,5 тысяч человек. По данным МВД Северной Македонии, погиб 51 человек, госпитализированы более 100.
"В данный момент 118 человек поступили в больницы страны - в городах Кочани, Штип, здесь (в Скопье - ред.)... Несколько человек в клинике пластической хирургии и в детской хирургии", - заявил глава минздрава на брифинге в Клиническом центре Скопье.
На место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают граждане. Родители в соцсетях публикуют фотографии детей, ищут их по больницам.
© СоцсетиПожар в ночном клубе в македонском городе Кочани
Пожар в ночном клубе в македонском городе Кочани - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Соцсети
Пожар в ночном клубе в македонском городе Кочани
 
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