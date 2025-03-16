https://ria.ru/20250316/makedonija-2005311608.html

В больницы в Северной Македонии поступили 118 пострадавших при пожаре

В больницы в Северной Македонии поступили 118 пострадавших при пожаре - РИА Новости, 16.03.2025

В больницы в Северной Македонии поступили 118 пострадавших при пожаре

В больницах Северной Македонии лечение проходят 118 пострадавших при пожаре на дискотеке, среди них есть дети, заявил министр здравоохранения Арбен Таравари. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T13:05:00+03:00

2025-03-16T13:05:00+03:00

2025-03-16T14:07:00+03:00

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БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. В больницах Северной Македонии лечение проходят 118 пострадавших при пожаре на дискотеке, среди них есть дети, заявил министр здравоохранения Арбен Таравари. Пожар на дискотеке "Пулс" (Пульс) в городе Кочани произошел около 3.00 (5.00 мск), предположительно из-за использования пиротехнических средств во время концерта группы ДНК, на котором присутствовали около 1,5 тысяч человек. По данным МВД Северной Македонии, погиб 51 человек, госпитализированы более 100. "В данный момент 118 человек поступили в больницы страны - в городах Кочани, Штип, здесь (в Скопье - ред.)... Несколько человек в клинике пластической хирургии и в детской хирургии", - заявил глава минздрава на брифинге в Клиническом центре Скопье. На место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают граждане. Родители в соцсетях публикуют фотографии детей, ищут их по больницам.

северная македония

скопье

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, северная македония, скопье