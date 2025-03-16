https://ria.ru/20250316/magnity-2005278773.html

Российские ученые работают над созданием нового магнита

Российские ученые работают над созданием нового магнита - РИА Новости, 16.03.2025

Российские ученые работают над созданием нового магнита

Российские ученые работают над созданием нового магнита, способного в отдельных случаях заменить магниты с редкоземельными элементами, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T07:39:00+03:00

2025-03-16T07:39:00+03:00

2025-03-16T07:39:00+03:00

наука

технологии

мисис

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские ученые работают над созданием нового магнита, способного в отдельных случаях заменить магниты с редкоземельными элементами, сообщил РИА Новости доцент кафедры технологии материалов электроники НИТУ МИСИС Андрей Миронович. "Наша научная группа занимается синтезом и изучением материалов на основе ферритов бария и стронция, которые, помимо прочего, можно использовать для создания постоянных магнитов. С помощью определенной технологии мы получили порошок BaFe12O19 с размерами частиц менее 0,5 микрометров, исследовали его магнитные свойства и обнаружили, что он обладает относительно высокой коэрцитивной силой", - рассказал ученый. Коэрцитивная сила - это одна из магнитных характеристик материала, которая является мерой его способности выдерживать внешнее магнитное поле без размагничивания. "У нашего порошка коэрцитивная сила составила 5,6 кЭ (килоэрстед - ред.), а у коммерческих магнитов из чистых ферритов бария или стронция она обычно около 3 кЭ, то есть, почти в два раза меньше", - уточнил Миронович. Он добавил, что полученный материал потенциально может быть использован для создания магнита, значительно более устойчивого к перемагничиванию. Сейчас для повышения коэрцитивной силы к ферритам могут добавлять лантан и другие редкоземельные элементы. "В этом контексте наш материал действительно может посоревноваться с такими марками ферритов и в некотором роде снизить потребность в редкоземельных металлах в данной сфере", - заключил Миронович.

https://ria.ru/20240822/nauka-1967543515.html

https://ria.ru/20241002/nauka-1975513535.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, мисис