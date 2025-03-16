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Российский военный рассказал о бегстве боевиков "Азова"* из Казачьей Локни - РИА Новости, 16.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 16.03.2025 (обновлено: 15:36 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/kurskaya-2005333270.html
Российский военный рассказал о бегстве боевиков "Азова"* из Казачьей Локни
Российский военный рассказал о бегстве боевиков "Азова"* из Казачьей Локни - РИА Новости, 16.03.2025
Российский военный рассказал о бегстве боевиков "Азова"* из Казачьей Локни
Боевики украинских неонацистских формирований "Кракен" и "Азов"*, а также польские наемники первыми бежали из Казачьей Локни при продвижении сил РФ в данном... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T15:23:00+03:00
2025-03-16T15:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
вооруженные силы украины
курская область
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КАЗАЧЬЯ ЛОКНЯ (Курская обл.), 16 мар – РИА Новости. Боевики украинских неонацистских формирований "Кракен" и "Азов"*, а также польские наемники первыми бежали из Казачьей Локни при продвижении сил РФ в данном населенном пункте Курской области, рассказал РИА Новости боец спецназа "Ахмат" в составе группировки войск "Север" с позывным "Гром".Ранее эвакуированная жительница курской Суджи Валентина Щербакова рассказала РИА Новости о польских наемниках в рядах ВСУ, которые вели себя жестоко по отношению к мирному населению."Стояли артиллеристы, здесь стоял "Кракен", здесь стоял "Азов"*, наемники польские были. Они не ушли, они, как обычно, "врезали по тапкам" (сбежали – ред.) максимально быстро, максимально скоро", - рассказал боец "Ахмата".Он уточнил, что в населенном пункте оставались разрозненные очаги сопротивления ВСУ. "Сопротивления очаги были какие-то, но это от отчаяния больше, чем от желания сопротивляться. Соответственно, как бы и в плен страшно, и подыхать не хочется", - прокомментировал боец.Минобороны РФ 12 марта сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Север" населенного пункта Казачья Локня в Курской области.* Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
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вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, курская область, россия, суджа
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Суджа
Российский военный рассказал о бегстве боевиков "Азова"* из Казачьей Локни

Боец с позывным Гром: неонацисты и наемники первыми бежали из Казачьей Локни

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в Суджанском районе
Российский военнослужащий в Суджанском районе - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в Суджанском районе
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КАЗАЧЬЯ ЛОКНЯ (Курская обл.), 16 мар – РИА Новости. Боевики украинских неонацистских формирований "Кракен" и "Азов"*, а также польские наемники первыми бежали из Казачьей Локни при продвижении сил РФ в данном населенном пункте Курской области, рассказал РИА Новости боец спецназа "Ахмат" в составе группировки войск "Север" с позывным "Гром".
Ранее эвакуированная жительница курской Суджи Валентина Щербакова рассказала РИА Новости о польских наемниках в рядах ВСУ, которые вели себя жестоко по отношению к мирному населению.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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"Стояли артиллеристы, здесь стоял "Кракен", здесь стоял "Азов"*, наемники польские были. Они не ушли, они, как обычно, "врезали по тапкам" (сбежали – ред.) максимально быстро, максимально скоро", - рассказал боец "Ахмата".
Он уточнил, что в населенном пункте оставались разрозненные очаги сопротивления ВСУ. "Сопротивления очаги были какие-то, но это от отчаяния больше, чем от желания сопротивляться. Соответственно, как бы и в плен страшно, и подыхать не хочется", - прокомментировал боец.
Минобороны РФ 12 марта сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Север" населенного пункта Казачья Локня в Курской области.
* Организация признана террористической и запрещена в России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьВооруженные силы УкраиныКурская областьРоссияСуджа
 
 
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