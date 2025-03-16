https://ria.ru/20250316/kurskaya-2005322821.html

Пенсионерка из Казачьей Локни рассказала, как ей угрожал солдат ВСУ

Пенсионерка из Казачьей Локни рассказала, как ей угрожал солдат ВСУ - РИА Новости, 16.03.2025

Пенсионерка из Казачьей Локни рассказала, как ей угрожал солдат ВСУ

Вывезенная из Суджанского района Курской области жительница Казачьей Локни рассказала РИА Новости, что в дни оккупации к ней заходил солдат ВСУ и угрожал... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T14:19:00+03:00

2025-03-16T14:19:00+03:00

2025-03-16T14:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

суджанский район

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 мар - РИА Новости. Вывезенная из Суджанского района Курской области жительница Казачьей Локни рассказала РИА Новости, что в дни оккупации к ней заходил солдат ВСУ и угрожал автоматом, а в их селе, по рассказам местных, убили несколько мужчин. "Раскидывал все, телефон забрал, прямо грубый такой. Автомат вот так вот держит. Невыносимо", - рассказала пенсионерка о встрече с солдатами ВСУ. В селе, добавила пенсионерка, убили трех мужчин. "Шли там по дороге, что делали, я не знаю. Так сказали, но я не видела… Село большое, но говорили так, что троих убили", - рассказала женщина. В ПВР за пенсионеркой приехала семья. Родные сообщили, что ничего не знали о своей бабушке. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.

https://ria.ru/20250315/zhitelnitsa-2005169558.html

https://ria.ru/20250314/vsu-2004919219.html

курская область

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)