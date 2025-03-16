https://ria.ru/20250316/kurskaya-2005322821.html
Пенсионерка из Казачьей Локни рассказала, как ей угрожал солдат ВСУ
Пенсионерка из Казачьей Локни рассказала, как ей угрожал солдат ВСУ - РИА Новости, 16.03.2025
Пенсионерка из Казачьей Локни рассказала, как ей угрожал солдат ВСУ
Вывезенная из Суджанского района Курской области жительница Казачьей Локни рассказала РИА Новости, что в дни оккупации к ней заходил солдат ВСУ и угрожал... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T14:19:00+03:00
2025-03-16T14:19:00+03:00
2025-03-16T14:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
суджанский район
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 мар - РИА Новости. Вывезенная из Суджанского района Курской области жительница Казачьей Локни рассказала РИА Новости, что в дни оккупации к ней заходил солдат ВСУ и угрожал автоматом, а в их селе, по рассказам местных, убили несколько мужчин. "Раскидывал все, телефон забрал, прямо грубый такой. Автомат вот так вот держит. Невыносимо", - рассказала пенсионерка о встрече с солдатами ВСУ. В селе, добавила пенсионерка, убили трех мужчин. "Шли там по дороге, что делали, я не знаю. Так сказали, но я не видела… Село большое, но говорили так, что троих убили", - рассказала женщина. В ПВР за пенсионеркой приехала семья. Родные сообщили, что ничего не знали о своей бабушке. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.
https://ria.ru/20250315/zhitelnitsa-2005169558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пенсионерка из Казачьей Локни рассказала, как ей угрожал солдат ВСУ
Пенсионерка из Казачьей Локни: солдат ВСУ угрожал автоматом и отобрал телефон