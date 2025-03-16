https://ria.ru/20250316/kurskaya-2005316593.html
В Курской области из освобожденных населенных пунктов вывезли 371 человека
В Курской области из освобожденных населенных пунктов вывезли 371 человека - РИА Новости, 16.03.2025
В Курской области из освобожденных населенных пунктов вывезли 371 человека
В период с 12 марта из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезен 371 человек, среди которых 14 детей, сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T13:39:00+03:00
2025-03-16T13:39:00+03:00
2025-03-16T13:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
общество
вооруженные силы рф
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ТУЛА, 16 мар – РИА Новости. В период с 12 марта из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезен 371 человек, среди которых 14 детей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Продолжаем работу по эвакуации наших мирных жителей. Всего с 12 марта из освобожденных населенных пунктов вывезен 371 человек, среди них - 14 детей. Только за сегодняшний день эвакуировано 70 человек", - говорится в сообщении. По словам Хинштейна, 220 жителей разместили в ПВР на территории Курской области. Там им оказывают необходимую помощь. Остальных эвакуированных граждан забрали родные и близкие. Врио губернатора Курской области уточнил, что работы по эвакуации идут безостановочно. Вывезенных людей осматривают медики и психологи, им выдают гуманитарные наборы, еду и оказывают юридическую консультацию.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Эвакуация мирных жителей из населенных пунктов Суджанского района Курской области
Минобороны России показало кадры эвакуации мирных жителей из населенных пунктов Суджанского района Курской области военнослужащими группировки войск «Север»
2025-03-16T13:39
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PT0M46S
РИА Новости
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курская область, александр хинштейн, общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн, Общество, Вооруженные силы РФ
В Курской области из освобожденных населенных пунктов вывезли 371 человека
Хинштейн: с 12 марта из освобожденных населенных пунктов вывезли 371 человека