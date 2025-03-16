https://ria.ru/20250316/kurskaya-2005316593.html

В Курской области из освобожденных населенных пунктов вывезли 371 человека

В Курской области из освобожденных населенных пунктов вывезли 371 человека - РИА Новости, 16.03.2025

В Курской области из освобожденных населенных пунктов вывезли 371 человека

В период с 12 марта из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезен 371 человек, среди которых 14 детей, сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T13:39:00+03:00

2025-03-16T13:39:00+03:00

2025-03-16T13:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

александр хинштейн

общество

вооруженные силы рф

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ТУЛА, 16 мар – РИА Новости. В период с 12 марта из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезен 371 человек, среди которых 14 детей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Продолжаем работу по эвакуации наших мирных жителей. Всего с 12 марта из освобожденных населенных пунктов вывезен 371 человек, среди них - 14 детей. Только за сегодняшний день эвакуировано 70 человек", - говорится в сообщении. По словам Хинштейна, 220 жителей разместили в ПВР на территории Курской области. Там им оказывают необходимую помощь. Остальных эвакуированных граждан забрали родные и близкие. Врио губернатора Курской области уточнил, что работы по эвакуации идут безостановочно. Вывезенных людей осматривают медики и психологи, им выдают гуманитарные наборы, еду и оказывают юридическую консультацию.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

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Эвакуация мирных жителей из населенных пунктов Суджанского района Курской области Минобороны России показало кадры эвакуации мирных жителей из населенных пунктов Суджанского района Курской области военнослужащими группировки войск «Север» 2025-03-16T13:39 true PT0M46S

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Ольга Фомченкова

курская область, александр хинштейн, общество, вооруженные силы рф