https://ria.ru/20250316/kurskaya-2005280903.html

Российские бойцы завозят продукты и лекарства жителям Курской области

Российские бойцы завозят продукты и лекарства жителям Курской области - РИА Новости, 16.03.2025

Российские бойцы завозят продукты и лекарства жителям Курской области

Бойцы спецназа "Ахмат", действующего в составе группировки "Север" ВС РФ, завозят продукты и лекарства жителям освобожденных населенных пунктов в Курской... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T08:19:00+03:00

2025-03-16T08:19:00+03:00

2025-03-16T08:52:00+03:00

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ЗАЗУЛЕВКА (Курская обл.), 16 мар - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат", действующего в составе группировки "Север" ВС РФ, завозят продукты и лекарства жителям освобожденных населенных пунктов в Курской области, передает корреспондент РИА Новости. Ранее после освобождения хутора Зазулевка командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов приехал к жителям нескольких населенных пунктов в Курской области, в том числе в хутор Зазулевка, чтобы узнать, в чем они нуждаются. Корреспондент РИА Новости с бойцами тылового обеспечения "Ахмата" привезли помощь жителям Зазулевки. "Очень благодарны ребятам за помощь, за поддержку, за то, что они заинтересованы в нашей судьбе, что они участвуют. Привезли нам и лекарства, и столько еды. Спасибо. И морально поддерживают, и приходят спрашивают. И генерал сам к нам приезжал, ему огромное спасибо и мы очень всем благодарны", - прокомментировала РИА Новости местная жительница Марина Бабкина. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Раздача гумпомощи жителям освобожденных населенных пунктов в Курской области Бойцы спецназа «Ахмат» группировки "Север" ВС РФ завозят продукты и лекарства жителям освобожденных населенных пунктов в Курской области. Корреспондент РИА Новости с бойцами тылового обеспечения "Ахмата" привезли помощь жителям Зазулевки, по которой ВСУ при отступлении били из танков и минометов. 2025-03-16T08:19 true PT2M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, сумская область, владимир путин, апти алаудинов, вооруженные силы украины, безопасность, общество