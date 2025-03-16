Российские бойцы завозят продукты и лекарства жителям Курской области
Бойцы "Ахмата" завозят продукты и лекарства жителям освобожденных курских сел
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ЗАЗУЛЕВКА (Курская обл.), 16 мар - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат", действующего в составе группировки "Север" ВС РФ, завозят продукты и лекарства жителям освобожденных населенных пунктов в Курской области, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее после освобождения хутора Зазулевка командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов приехал к жителям нескольких населенных пунктов в Курской области, в том числе в хутор Зазулевка, чтобы узнать, в чем они нуждаются.
Корреспондент РИА Новости с бойцами тылового обеспечения "Ахмата" привезли помощь жителям Зазулевки.
"Очень благодарны ребятам за помощь, за поддержку, за то, что они заинтересованы в нашей судьбе, что они участвуют. Привезли нам и лекарства, и столько еды. Спасибо. И морально поддерживают, и приходят спрашивают. И генерал сам к нам приезжал, ему огромное спасибо и мы очень всем благодарны", - прокомментировала РИА Новости местная жительница Марина Бабкина.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.