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Российские бойцы завозят продукты и лекарства жителям Курской области - РИА Новости, 16.03.2025
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08:19 16.03.2025 (обновлено: 08:52 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/kurskaya-2005280903.html
Российские бойцы завозят продукты и лекарства жителям Курской области
Российские бойцы завозят продукты и лекарства жителям Курской области - РИА Новости, 16.03.2025
Российские бойцы завозят продукты и лекарства жителям Курской области
Бойцы спецназа "Ахмат", действующего в составе группировки "Север" ВС РФ, завозят продукты и лекарства жителям освобожденных населенных пунктов в Курской... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T08:19:00+03:00
2025-03-16T08:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сумская область
владимир путин
апти алаудинов
вооруженные силы украины
безопасность
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ЗАЗУЛЕВКА (Курская обл.), 16 мар - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат", действующего в составе группировки "Север" ВС РФ, завозят продукты и лекарства жителям освобожденных населенных пунктов в Курской области, передает корреспондент РИА Новости. Ранее после освобождения хутора Зазулевка командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов приехал к жителям нескольких населенных пунктов в Курской области, в том числе в хутор Зазулевка, чтобы узнать, в чем они нуждаются. Корреспондент РИА Новости с бойцами тылового обеспечения "Ахмата" привезли помощь жителям Зазулевки. "Очень благодарны ребятам за помощь, за поддержку, за то, что они заинтересованы в нашей судьбе, что они участвуют. Привезли нам и лекарства, и столько еды. Спасибо. И морально поддерживают, и приходят спрашивают. И генерал сам к нам приезжал, ему огромное спасибо и мы очень всем благодарны", - прокомментировала РИА Новости местная жительница Марина Бабкина. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html
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Раздача гумпомощи жителям освобожденных населенных пунктов в Курской области
Бойцы спецназа «Ахмат» группировки "Север" ВС РФ завозят продукты и лекарства жителям освобожденных населенных пунктов в Курской области. Корреспондент РИА Новости с бойцами тылового обеспечения "Ахмата" привезли помощь жителям Зазулевки, по которой ВСУ при отступлении били из танков и минометов.
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россия, курская область, сумская область, владимир путин, апти алаудинов, вооруженные силы украины, безопасность, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сумская область, Владимир Путин, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Общество
Российские бойцы завозят продукты и лекарства жителям Курской области

Бойцы "Ахмата" завозят продукты и лекарства жителям освобожденных курских сел

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ЗАЗУЛЕВКА (Курская обл.), 16 мар - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат", действующего в составе группировки "Север" ВС РФ, завозят продукты и лекарства жителям освобожденных населенных пунктов в Курской области, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее после освобождения хутора Зазулевка командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов приехал к жителям нескольких населенных пунктов в Курской области, в том числе в хутор Зазулевка, чтобы узнать, в чем они нуждаются.
Корреспондент РИА Новости с бойцами тылового обеспечения "Ахмата" привезли помощь жителям Зазулевки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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"Очень благодарны ребятам за помощь, за поддержку, за то, что они заинтересованы в нашей судьбе, что они участвуют. Привезли нам и лекарства, и столько еды. Спасибо. И морально поддерживают, и приходят спрашивают. И генерал сам к нам приезжал, ему огромное спасибо и мы очень всем благодарны", - прокомментировала РИА Новости местная жительница Марина Бабкина.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСумская областьВладимир ПутинАпти АлаудиновВооруженные силы УкраиныБезопасностьОбщество
 
 
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