https://ria.ru/20250316/kurakhovo-2005285819.html

ВСУ заставили жителя Курахово петь гимн Украины, а потом убили его

ВСУ заставили жителя Курахово петь гимн Украины, а потом убили его - РИА Новости, 16.03.2025

ВСУ заставили жителя Курахово петь гимн Украины, а потом убили его

Жительница освобожденного Курахово в ДНР рассказала РИА Новости, как стала свидетелем того, как украинские военные заставили петь гимн Украины местного жителя,... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T09:19:00+03:00

2025-03-16T09:19:00+03:00

2025-03-16T09:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

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КУРАХОВО (ДНР), 16 мар - РИА Новости. Жительница освобожденного Курахово в ДНР рассказала РИА Новости, как стала свидетелем того, как украинские военные заставили петь гимн Украины местного жителя, а после убили его. "Парня на коленях поставили, заставляли гимн Украины петь. Потом все-таки его убили. Это местный житель. Просто мы с одной знакомой видели через окно. Мы сами боялись, что они к нам подойдут или просто нас уничтожат", - сказала Альбина. Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье - Донецк.

https://ria.ru/20250310/kurakhovo-1980950150.html

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донецк

курахово

донецкая народная республика

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"Заставляли гимн Украины петь" – жительница Курахово об издевательствах ВСУ над местными Жительница освобожденного Курахово в ДНР рассказала РИА Новости, как стала свидетелем того, что украинские военные заставили петь гимн Украины местного жителя, а после убили его. 2025-03-16T09:19 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донецк, курахово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины