https://ria.ru/20250316/kurakhovo-2005285819.html
ВСУ заставили жителя Курахово петь гимн Украины, а потом убили его
ВСУ заставили жителя Курахово петь гимн Украины, а потом убили его - РИА Новости, 16.03.2025
ВСУ заставили жителя Курахово петь гимн Украины, а потом убили его
Жительница освобожденного Курахово в ДНР рассказала РИА Новости, как стала свидетелем того, как украинские военные заставили петь гимн Украины местного жителя,... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T09:19:00+03:00
2025-03-16T09:19:00+03:00
2025-03-16T09:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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КУРАХОВО (ДНР), 16 мар - РИА Новости. Жительница освобожденного Курахово в ДНР рассказала РИА Новости, как стала свидетелем того, как украинские военные заставили петь гимн Украины местного жителя, а после убили его. "Парня на коленях поставили, заставляли гимн Украины петь. Потом все-таки его убили. Это местный житель. Просто мы с одной знакомой видели через окно. Мы сами боялись, что они к нам подойдут или просто нас уничтожат", - сказала Альбина. Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье - Донецк.
https://ria.ru/20250310/kurakhovo-1980950150.html
украина
донецк
курахово
донецкая народная республика
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"Заставляли гимн Украины петь" – жительница Курахово об издевательствах ВСУ над местными
Жительница освобожденного Курахово в ДНР рассказала РИА Новости, как стала свидетелем того, что украинские военные заставили петь гимн Украины местного жителя, а после убили его.
2025-03-16T09:19
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PT0M33S
РИА Новости
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ВСУ заставили жителя Курахово петь гимн Украины, а потом убили его
Жительница Курахово Альбина: ВСУ заставили мужчину петь гимн Украины и убили его